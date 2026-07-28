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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Stakestone, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Stakestone, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Stakestone (STO) Hari Ini

Analisis Teknis Stakestone (STO) Hari Ini

Halaman Analisis Stakestone menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari STO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Stakestone di bawah ini.

Perubahan Harga Stakestone (STO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03867---6.55%-17.15%-56.65%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Stakestone

Indikator Teknikal Stakestone

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Stakestone di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 11
Netral 2
Beli 13
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03857
0.03856
R2
0.03856
0.03856
R1
0.03856
0.03856
PP
0.03855
0.03855
S1
0.03855
0.03855
S2
0.03854
0.03855
S3
0.03854
0.03854

Sinyal Pasar Stakestone

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.70M
$4.07 M
$4.77 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.05 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.17 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.19 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Stakestone

Aliran Masuk BersihHarga STOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.04
2026-07-27$0.00 M0.04
2026-07-26$0.01 M0.04
2026-07-25-$0.02 M0.04
2026-07-24-$0.08 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Stakestone Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Stakestone (STO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Stakestone secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
STO/USDT
$0.03867
$0.03867$0.03867
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 STO = 0.03867 USD

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