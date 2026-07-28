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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Supra, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Supra, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Supra (SUPRA) Hari Ini

Analisis Teknis Supra (SUPRA) Hari Ini

Halaman Analisis Supra menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SUPRA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Supra di bawah ini.

Perubahan Harga Supra (SUPRA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0002107---6.61%-16.92%-35.86%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Supra

Indikator Teknikal Supra

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Supra di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 22
Netral 3
Beli 1
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:Strong SellJual 8Netral 3Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0002114
0.0002111
R2
0.0002111
0.0002109
R1
0.0002109
0.0002108
PP
0.0002106
0.0002106
S1
0.0002104
0.0002104
S2
0.0002101
0.0002103
S3
0.0002099
0.0002101

Sinyal Pasar Supra

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.14M
$0.34 M
$0.48 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.09 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Supra

Aliran Masuk BersihHarga SUPRAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27$0.00 M0.00
2026-07-26$0.01 M0.00
2026-07-25$0.01 M0.00
2026-07-24-$0.01 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Supra (SUPRA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Supra secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SUPRA/USDT
$0.0002107
$0.0002107$0.0002107
0.00%
0.00% (USDT)
SUPRA/USDC
$0.0002107
$0.0002107$0.0002107
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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SUPRA
USD
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1 SUPRA = 0.0002107 USD

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