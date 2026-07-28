Analisis Teknis Supra (SUPRA) Hari Ini Halaman Analisis Supra menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SUPRA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Supra di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Supra (SUPRA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0002107 -- -6.61% -16.92% -35.86%

Indikator Teknikal Supra

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Supra di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 22 Netral 3 Beli 1 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Strong Sell Jual 8 Netral 3 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0002114 0.0002111 R2 0.0002111 0.0002109 R1 0.0002109 0.0002108 PP 0.0002106 0.0002106 S1 0.0002104 0.0002104 S2 0.0002101 0.0002103 S3 0.0002099 0.0002101

Sinyal Pasar Supra Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.14M $0.34 M $0.48 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.09 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Supra Aliran Masuk Bersih Harga SUPRAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 $0.00 M 0.00 2026-07-26 $0.01 M 0.00 2026-07-25 $0.01 M 0.00 2026-07-24 -$0.01 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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