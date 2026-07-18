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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Space and Time, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Space and Time, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Space and Time (SXT) Hari Ini

Analisis Teknis Space and Time (SXT) Hari Ini

Halaman Analisis Space and Time menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SXT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Space and Time di bawah ini.

Perubahan Harga Space and Time (SXT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.006952---2.56%+1.56%-58.53%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Space and Time

Indikator Teknikal Space and Time

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Space and Time di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 4
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 0Beli 2
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 4Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.006941
0.006941
R2
0.006941
0.00694
R1
0.00694
0.00694
PP
0.00694
0.00694
S1
0.006939
0.006939
S2
0.006939
0.006939
S3
0.006938
0.006939

Sinyal Pasar Space and Time

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.03M
$1.05 M
$1.02 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.25 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.24 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.81 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.82 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Space and Time

Aliran Masuk BersihHarga SXTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.07 M0.01
2026-07-27-$0.14 M0.01
2026-07-26$0.10 M0.01
2026-07-25$0.01 M0.01
2026-07-24-$0.13 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Space and Time (SXT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Space and Time secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SXT/USDT
$0.006955
$0.006955$0.006955
0.00%
0.00% (USDT)
SXT/USDC
$0.006945
$0.006945$0.006945
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 SXT = 0.006952 USD

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