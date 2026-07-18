Analisis Teknis Space and Time (SXT) Hari Ini Halaman Analisis Space and Time menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SXT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Space and Time di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Space and Time (SXT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.006952 -- -2.56% +1.56% -58.53%

Indikator Teknikal Space and Time

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Space and Time di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 4 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 0 Beli 2 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 4 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.006941 0.006941 R2 0.006941 0.00694 R1 0.00694 0.00694 PP 0.00694 0.00694 S1 0.006939 0.006939 S2 0.006939 0.006939 S3 0.006938 0.006939

Sinyal Pasar Space and Time Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.03M $1.05 M $1.02 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.25 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.24 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.81 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.82 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Space and Time Aliran Masuk Bersih Harga SXTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.07 M 0.01 2026-07-27 -$0.14 M 0.01 2026-07-26 $0.10 M 0.01 2026-07-25 $0.01 M 0.01 2026-07-24 -$0.13 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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