Analisis Teknis Maple Finance (SYRUP) Hari Ini Halaman Analisis Maple Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SYRUP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Maple Finance di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Maple Finance (SYRUP) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.17 -- -8.08% +18.76% -31.05%

Indikator Teknikal Maple Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Maple Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 6 Netral 6 Beli 14 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 10 Indikator Teknis : Netral Jual 2 Netral 6 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1698 0.1698 R2 0.1698 0.1697 R1 0.1697 0.1697 PP 0.1697 0.1697 S1 0.1696 0.1696 S2 0.1696 0.1696 S3 0.1695 0.1696

Sinyal Pasar Maple Finance Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.04M $1.45 M $1.49 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.21 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.22 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $1.79 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.81 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Maple Finance Aliran Masuk Bersih Harga SYRUPUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.17 2026-07-27 -$0.12 M 0.17 2026-07-26 $0.01 M 0.17 2026-07-25 $0.08 M 0.17 2026-07-24 $0.02 M 0.17 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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