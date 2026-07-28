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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Trusta.AI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Trusta.AI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Trusta.AI (TA) Hari Ini

Analisis Teknis Trusta.AI (TA) Hari Ini

Halaman Analisis Trusta.AI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Trusta.AI di bawah ini.

Perubahan Harga Trusta.AI (TA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.06488---10.70%-9.37%+35.64%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Trusta.AI

Indikator Teknikal Trusta.AI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Trusta.AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 5
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 2Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 3Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.06507
0.06506
R2
0.06506
0.06506
R1
0.06506
0.06506
PP
0.06505
0.06505
S1
0.06505
0.06505
S2
0.06504
0.06505
S3
0.06504
0.06504

Sinyal Pasar Trusta.AI

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.40M
$5.43 M
$5.83 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.06 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Trusta.AI

Aliran Masuk BersihHarga TAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.07
2026-07-27$0.00 M0.07
2026-07-26-$0.03 M0.07
2026-07-25-$0.04 M0.07
2026-07-24-$0.02 M0.07

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Trusta.AI (TA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Trusta.AI secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TA/USDT
$0.06488
$0.06488$0.06488
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 TA = 0.06487 USD

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