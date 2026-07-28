Analisis Teknis TAC (TAC) Hari Ini Halaman Analisis TAC menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TAC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis TAC di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga TAC (TAC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.003105 -- -1.25% -85.11% -75.92%

Indikator Teknikal TAC

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari TAC di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 2 Beli 9 Moving Averages : Netral Jual 8 Netral 0 Beli 6 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.003116 0.003116 R2 0.003116 0.003115 R1 0.003115 0.003115 PP 0.003115 0.003115 S1 0.003114 0.003114 S2 0.003114 0.003114 S3 0.003113 0.003114

Sinyal Pasar TAC Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.52M $5.11 M $5.63 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.21 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.23 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.05M Pembelian Aktif 7 Hari $0.71 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.75 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal TAC Aliran Masuk Bersih Harga TACUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.00 2026-07-27 $0.00 M 0.00 2026-07-26 -$0.03 M 0.00 2026-07-25 -$0.08 M 0.00 2026-07-24 -$0.05 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar TAC (TAC) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume TAC secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam TAC / USDT $0.003105 $0.003105 $0.003105 0.00% 0.00% (USDT) Trade