Analisis Teknis Tagger (TAG) Hari Ini Halaman Analisis Tagger menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TAG. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Tagger di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Tagger (TAG) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0013715 -- +16.40% +50.54% +138.52%

Indikator Teknikal Tagger

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Tagger di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 15 Netral 8 Beli 3 Moving Averages : Strong Sell Jual 10 Netral 3 Beli 1 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 5 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.001379 0.001378 R2 0.001378 0.001378 R1 0.001378 0.001378 PP 0.001377 0.001377 S1 0.001377 0.001377 S2 0.001376 0.001377 S3 0.001376 0.001376

Sinyal Pasar Tagger Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.46M $3.72 M $4.18 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.04M Pembelian Aktif 3 Hari $1.40 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.44 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $2.30 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.32 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Tagger Aliran Masuk Bersih Harga TAGUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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