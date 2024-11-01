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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Tagger, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Tagger, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Tagger (TAG) Hari Ini

Analisis Teknis Tagger (TAG) Hari Ini

Halaman Analisis Tagger menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TAG. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Tagger di bawah ini.

Perubahan Harga Tagger (TAG)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0013715--+16.40%+50.54%+138.52%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Tagger

Indikator Teknikal Tagger

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Tagger di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 15
Netral 8
Beli 3
Moving Averages:Strong SellJual 10Netral 3Beli 1
Indikator Teknis:JualJual 5Netral 5Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.001379
0.001378
R2
0.001378
0.001378
R1
0.001378
0.001378
PP
0.001377
0.001377
S1
0.001377
0.001377
S2
0.001376
0.001377
S3
0.001376
0.001376

Sinyal Pasar Tagger

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.46M
$3.72 M
$4.18 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.40 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.44 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2.30 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2.32 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Tagger

Aliran Masuk BersihHarga TAGUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Tagger Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Tagger (TAG) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Tagger secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TAG/USDT
$0.0013715
$0.0013715$0.0013715
0.00%
0.00% (USDT)
TAG/USD1
$0.0013717
$0.0013717$0.0013717
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 TAG = 0.0013715 USD

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