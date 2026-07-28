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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Taiko, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Taiko, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Taiko (TAIKO) Hari Ini

Analisis Teknis Taiko (TAIKO) Hari Ini

Halaman Analisis Taiko menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TAIKO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Taiko di bawah ini.

Perubahan Harga Taiko (TAIKO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0671---11.72%+1.05%-43.67%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Taiko

Indikator Teknikal Taiko

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Taiko di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 7
Beli 4
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 1Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 2Netral 6Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.06711
0.0671
R2
0.0671
0.06709
R1
0.06709
0.06709
PP
0.06708
0.06708
S1
0.06707
0.06707
S2
0.06706
0.06707
S3
0.06705
0.06706

Sinyal Pasar Taiko

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.95M
$5.33 M
$6.28 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.12 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.13 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.38 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.38 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Taiko

Aliran Masuk BersihHarga TAIKOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.07
2026-07-27-$0.03 M0.07
2026-07-26-$0.02 M0.08
2026-07-25-$0.03 M0.08
2026-07-24$0.01 M0.08

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TAIKO/USDT
$0.0671
$0.0671$0.0671
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 TAIKO = 0.0671 USD

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