Analisis Teknis Taiko (TAIKO) Hari Ini Halaman Analisis Taiko menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TAIKO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Taiko di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Taiko (TAIKO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0671 -- -11.72% +1.05% -43.67%

Indikator Teknikal Taiko

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Taiko di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 7 Beli 4 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 1 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 2 Netral 6 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.06711 0.0671 R2 0.0671 0.06709 R1 0.06709 0.06709 PP 0.06708 0.06708 S1 0.06707 0.06707 S2 0.06706 0.06707 S3 0.06705 0.06706

Sinyal Pasar Taiko Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.95M $5.33 M $6.28 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.12 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.13 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.38 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.38 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Taiko Aliran Masuk Bersih Harga TAIKOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.07 2026-07-27 -$0.03 M 0.07 2026-07-26 -$0.02 M 0.08 2026-07-25 -$0.03 M 0.08 2026-07-24 $0.01 M 0.08 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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