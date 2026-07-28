Analisis Teknis Overtake (TAKE) Hari Ini Halaman Analisis Overtake menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TAKE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Overtake di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Overtake (TAKE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02153 -- -5.12% +36.17% -30.60%

Indikator Teknikal Overtake

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Overtake di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 3 Beli 5 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 3 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02159 0.02158 R2 0.02158 0.02158 R1 0.02158 0.02158 PP 0.02157 0.02157 S1 0.02157 0.02157 S2 0.02156 0.02157 S3 0.02156 0.02156

Sinyal Pasar Overtake Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.42M $6.33 M $6.75 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.09 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Overtake Aliran Masuk Bersih Harga TAKEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 $0.00 M 0.02 2026-07-26 $0.00 M 0.02 2026-07-25 $0.00 M 0.02 2026-07-24 $0.00 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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