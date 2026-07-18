Analisis Teknis TFUEL (TFUEL) Hari Ini Halaman Analisis TFUEL menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TFUEL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis TFUEL di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga TFUEL (TFUEL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.007612 -- -4.23% -3.74% -34.55%

Indikator Teknikal TFUEL

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari TFUEL di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 15 Netral 9 Beli 2 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 2 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 3 Netral 7 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00767 0.00764 R2 0.00764 0.00762 R1 0.00762 0.00761 PP 0.00759 0.00759 S1 0.00757 0.00757 S2 0.00754 0.00756 S3 0.00752 0.00754

Sinyal Pasar TFUEL Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.02M $0.19 M $0.21 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.00 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal TFUEL Aliran Masuk Bersih Harga TFUELUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 -$0.01 M 0.01 2026-07-26 $0.00 M 0.01 2026-07-25 $0.00 M 0.01 2026-07-24 $0.00 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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