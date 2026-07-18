Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang THENA, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang THENA, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang THE

Info Harga THE

Penjelasan THE

Whitepaper THE

Situs Web Resmi THE

Tokenomi THE

Prakiraan Harga THE

Riwayat THE

Panduan Membeli THE

Konverter THE ke Mata Uang Fiat

Spot THE

Futures USDT-M THE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis THENA (THE) Hari Ini

Analisis Teknis THENA (THE) Hari Ini

Halaman Analisis THENA menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari THE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis THENA di bawah ini.

Perubahan Harga THENA (THE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.05221---3.84%-6.84%-49.20%
Ketahui selengkapnya tentang Harga THENA

Indikator Teknikal THENA

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari THENA di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 11
Netral 2
Beli 13
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.05234
0.0523
R2
0.0523
0.05227
R1
0.05227
0.05226
PP
0.05223
0.05223
S1
0.0522
0.0522
S2
0.05216
0.05219
S3
0.05213
0.05216

Sinyal Pasar THENA

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.09M
$1.10 M
$1.19 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.16 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.16 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal THENA

Aliran Masuk BersihHarga THEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.05
2026-07-27-$0.08 M0.05
2026-07-26-$0.06 M0.06
2026-07-25$0.01 M0.06
2026-07-24-$0.03 M0.05

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi THENA Selengkapnya

Perdagangkan Pasar THENA (THE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume THENA secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
THE/USDT
$0.05221
$0.05221$0.05221
0.00%
0.00% (USDT)
THE/USDC
$0.05211
$0.05211$0.05211
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator THE ke USD

Jumlah

THE
THE
USD
USD

1 THE = 0.05221 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.