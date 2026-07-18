Analisis Teknis THENA (THE) Hari Ini Halaman Analisis THENA menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari THE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis THENA di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga THENA (THE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.05221 -- -3.84% -6.84% -49.20%

Indikator Teknikal THENA

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari THENA di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 11 Netral 2 Beli 13 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 10 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.05234 0.0523 R2 0.0523 0.05227 R1 0.05227 0.05226 PP 0.05223 0.05223 S1 0.0522 0.0522 S2 0.05216 0.05219 S3 0.05213 0.05216

Sinyal Pasar THENA Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.09M $1.10 M $1.19 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.16 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.16 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal THENA Aliran Masuk Bersih Harga THEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.05 2026-07-27 -$0.08 M 0.05 2026-07-26 -$0.06 M 0.06 2026-07-25 $0.01 M 0.06 2026-07-24 -$0.03 M 0.05 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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