Tabel Konversi Tiger Shark ke Cambodian Riel
- 1 TIGERSHARK0,31 KHR
- 2 TIGERSHARK0,62 KHR
- 3 TIGERSHARK0,93 KHR
- 4 TIGERSHARK1,24 KHR
- 5 TIGERSHARK1,55 KHR
- 6 TIGERSHARK1,87 KHR
- 7 TIGERSHARK2,18 KHR
- 8 TIGERSHARK2,49 KHR
- 9 TIGERSHARK2,80 KHR
- 10 TIGERSHARK3,11 KHR
- 50 TIGERSHARK15,55 KHR
- 100 TIGERSHARK31,09 KHR
- 1.000 TIGERSHARK310,94 KHR
- 5.000 TIGERSHARK1.554,70 KHR
- 10.000 TIGERSHARK3.109,40 KHR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Tiger Shark ke Cambodian Riel (TIGERSHARK ke KHR) di berbagai rentang nilai, dari 1 TIGERSHARK hingga 10,000 TIGERSHARK. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah TIGERSHARK yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar KHR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah TIGERSHARK ke KHR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi KHR ke TIGERSHARK
- 1 KHR3,216 TIGERSHARK
- 2 KHR6,432 TIGERSHARK
- 3 KHR9,648 TIGERSHARK
- 4 KHR12,86 TIGERSHARK
- 5 KHR16,080 TIGERSHARK
- 6 KHR19,29 TIGERSHARK
- 7 KHR22,51 TIGERSHARK
- 8 KHR25,72 TIGERSHARK
- 9 KHR28,94 TIGERSHARK
- 10 KHR32,16 TIGERSHARK
- 50 KHR160,8 TIGERSHARK
- 100 KHR321,6 TIGERSHARK
- 1.000 KHR3.216 TIGERSHARK
- 5.000 KHR16.080 TIGERSHARK
- 10.000 KHR32.160 TIGERSHARK
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Cambodian Riel ke Tiger Shark (KHR ke TIGERSHARK) di berbagai rentang jumlah, dari 1 KHR hingga 10,000 KHR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Tiger Shark yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah KHR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Tiger Shark (TIGERSHARK) saat ini diperdagangkan seharga ៛ 0,31 KHR , yang mencerminkan perubahan %0,11 dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ៛218,45M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ៛310,94M KHR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Tiger Shark Harga khusus dari kami.
3,98T KHR
Suplai Peredaran
218,45M
Volume Trading 24 Jam
310,94M KHR
Kapitalisasi Pasar
%0,11
Perubahan Harga (1 Hari)
៛ 0,00008435
High 24 Jam
៛ 0,00007775
Low 24 Jam
Grafik tren TIGERSHARK ke KHR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Tiger Shark terhadap KHR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Tiger Shark saat ini.
Ringkasan Konversi TIGERSHARK ke KHR
Per | 1 TIGERSHARK = 0,31 KHR | 1 KHR = 3,216 TIGERSHARK
Kurs untuk 1 TIGERSHARK ke KHR hari ini adalah 0,31 KHR.
Pembelian 5 TIGERSHARK akan dikenai biaya 1,55 KHR, sedangkan 10 TIGERSHARK memiliki nilai 3,11 KHR.
1 KHR dapat di-trade dengan 3,216 TIGERSHARK.
50 KHR dapat dikonversi ke 160,8 TIGERSHARK, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 TIGERSHARK ke KHR telah berubah sebesar -%25,35 dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar %0,11, sehingga mencapai high senilai 0,33586615860209945 KHR dan low senilai 0,30958617464508875 KHR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 TIGERSHARK adalah 2,33852039059885 KHR yang menunjukkan perubahan -%86,71 pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, TIGERSHARK telah berubah sebesar -11,638489076937315 KHR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -%97,40 pada nilainya.
Semua Tentang Tiger Shark (TIGERSHARK)
Setelah menghitung harga Tiger Shark (TIGERSHARK), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Tiger Shark langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan TIGERSHARK. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Tiger Shark, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga TIGERSHARK ke KHR
Dalam 24 jam terakhir, Tiger Shark (TIGERSHARK) telah berfluktuasi antara 0,30958617464508875 KHR dan 0,33586615860209945 KHR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0,228158042535866 KHR dan high 0,4897633373806548 KHR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas TIGERSHARK ke KHR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|Low
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|Rata-rata
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|Volatilitas
|+%7,86
|+%62,69
|+%90,74
|+%115,33
|Perubahan
|-%7,06
|-%25,55
|-%86,71
|-%97,26
Prakiraan Harga Tiger Shark dalam KHR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Tiger Shark dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan TIGERSHARK ke KHR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga TIGERSHARK untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Tiger Shark dapat mencapai sekitar ៛0,33KHR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga TIGERSHARK untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, TIGERSHARK mungkin naik menjadi sekitar ៛0,40 KHR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Tiger Shark kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan TIGERSHARK yang Tersedia di MEXC
TIGERSHARK/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot TIGERSHARK, yang mencakup pasar tempat Tiger Shark dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual TIGERSHARK pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures TIGERSHARK dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Tiger Shark untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Tiger Shark
Ingin menambahkan Tiger Shark ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Tiger Shark › atau Mulai sekarang ›
TIGERSHARK dan KHR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Tiger Shark (TIGERSHARK) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Tiger Shark
- Harga Saat Ini (USD): $0.00007809
- Perubahan 7 Hari: -%25,35
- Tren 30 Hari: -%86,71
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk TIGERSHARK, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke KHR, harga USD TIGERSHARK tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga TIGERSHARK] [TIGERSHARK ke USD]
Cambodian Riel (KHR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (KHR/USD): 0,00025107893609031866
- Perubahan 7 Hari: +%0,69
- Tren 30 Hari: +%0,69
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- KHR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah TIGERSHARK yang sama.
- KHR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli TIGERSHARK dengan KHR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs TIGERSHARK ke KHR?
Kurs antara Tiger Shark (TIGERSHARK) dan Cambodian Riel (KHR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam TIGERSHARK, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs TIGERSHARK ke KHR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit KHR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal KHR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan KHR. Ketika KHR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti TIGERSHARK, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Tiger Shark, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap TIGERSHARK dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke KHR.
Konversikan TIGERSHARK ke KHR Seketika
Gunakan konverter TIGERSHARK ke KHR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi TIGERSHARK ke KHR?
Masukkan Jumlah TIGERSHARK
Mulailah dengan memasukkan jumlah TIGERSHARK yang ingin Anda konversi ke KHR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs TIGERSHARK ke KHR Secara Live
Lihat kurs TIGERSHARK ke KHR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang TIGERSHARK dan KHR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan TIGERSHARK ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli TIGERSHARK dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs TIGERSHARK ke KHR dihitung?
Perhitungan kurs TIGERSHARK ke KHR didasarkan pada nilai TIGERSHARK saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke KHR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs TIGERSHARK ke KHR begitu sering berubah?
Kurs TIGERSHARK ke KHR sangat sering berubah karena Tiger Shark dan Cambodian Riel terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs TIGERSHARK ke KHR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs TIGERSHARK ke KHR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs TIGERSHARK ke KHR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan TIGERSHARK ke KHR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi TIGERSHARK ke KHR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren TIGERSHARK terhadap KHR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga TIGERSHARK terhadap KHR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar TIGERSHARK ke KHR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan KHR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun TIGERSHARK tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs TIGERSHARK ke KHR?
Halving Tiger Shark, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs TIGERSHARK ke KHR.
Bisakah saya membandingkan kurs TIGERSHARK ke KHR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs TIGERSHARK keKHR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs TIGERSHARK ke KHR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Tiger Shark, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi TIGERSHARK ke KHR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas KHR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target TIGERSHARK ke KHR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Tiger Shark dan Cambodian Riel?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Tiger Shark dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan TIGERSHARK ke KHR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan KHR Anda ke TIGERSHARK dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah TIGERSHARK ke KHR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga TIGERSHARK dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar TIGERSHARK ke KHR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs TIGERSHARK ke KHR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai KHR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs TIGERSHARK ke KHR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Temukan Konversi Tiger Shark ke Fiat Selengkapnya
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.