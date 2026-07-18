Analisis Teknis Toshi (TOSHI) Hari Ini Halaman Analisis Toshi menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TOSHI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Toshi di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Toshi (TOSHI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.000108 -- -4.35% -2.00% -40.92%

Indikator Teknikal Toshi

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Toshi di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 5 Netral 4 Beli 17 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 10 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 1 Netral 4 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0001073 0.0001073 R2 0.0001073 0.0001072 R1 0.0001072 0.0001072 PP 0.0001072 0.0001072 S1 0.0001071 0.0001071 S2 0.0001071 0.0001071 S3 0.000107 0.0001071

Sinyal Pasar Toshi Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.42M $1.52 M $1.11 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.12 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.12 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Toshi Aliran Masuk Bersih Harga TOSHIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.07 M 0.00 2026-07-26 -$0.04 M 0.00 2026-07-25 -$0.03 M 0.00 2026-07-24 $0.06 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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