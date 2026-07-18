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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Toshi, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Toshi, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Toshi (TOSHI) Hari Ini

Analisis Teknis Toshi (TOSHI) Hari Ini

Halaman Analisis Toshi menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TOSHI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Toshi di bawah ini.

Perubahan Harga Toshi (TOSHI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.000108---4.35%-2.00%-40.92%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Toshi

Indikator Teknikal Toshi

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Toshi di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 5
Netral 4
Beli 17
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:Strong BuyJual 1Netral 4Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0001073
0.0001073
R2
0.0001073
0.0001072
R1
0.0001072
0.0001072
PP
0.0001072
0.0001072
S1
0.0001071
0.0001071
S2
0.0001071
0.0001071
S3
0.000107
0.0001071

Sinyal Pasar Toshi

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.42M
$1.52 M
$1.11 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.12 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.12 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Toshi

Aliran Masuk BersihHarga TOSHIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27-$0.07 M0.00
2026-07-26-$0.04 M0.00
2026-07-25-$0.03 M0.00
2026-07-24$0.06 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Toshi (TOSHI) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TOSHI/USDT
$0.000108
$0.000108$0.000108
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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TOSHI
USD
USD

1 TOSHI = 0.000108 USD

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