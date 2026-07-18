Analisis Teknis TOWNS (TOWNS) Hari Ini Halaman Analisis TOWNS menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TOWNS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis TOWNS di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga TOWNS (TOWNS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.002016 -- -17.04% +6.83% -36.85%

Indikator Teknikal TOWNS

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari TOWNS di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 22 Netral 2 Beli 2 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 2 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.002014 0.002013 R2 0.002013 0.002012 R1 0.002012 0.002012 PP 0.002011 0.002011 S1 0.00201 0.00201 S2 0.002009 0.00201 S3 0.002008 0.002009

Sinyal Pasar TOWNS Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.22M $1.88 M $2.10 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.34 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.35 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $0.90 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.93 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal TOWNS Aliran Masuk Bersih Harga TOWNSUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.03 M 0.00 2026-07-27 $0.07 M 0.00 2026-07-26 -$0.11 M 0.00 2026-07-25 $0.15 M 0.00 2026-07-24 -$0.05 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar TOWNS (TOWNS) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume TOWNS secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam TOWNS / USDT $0.002016 $0.002016 $0.002016 0.00% 0.00% (USDT) Trade