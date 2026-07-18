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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang TOWNS, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang TOWNS, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis TOWNS (TOWNS) Hari Ini

Analisis Teknis TOWNS (TOWNS) Hari Ini

Halaman Analisis TOWNS menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TOWNS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis TOWNS di bawah ini.

Perubahan Harga TOWNS (TOWNS)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.002016---17.04%+6.83%-36.85%
Ketahui selengkapnya tentang Harga TOWNS

Indikator Teknikal TOWNS

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari TOWNS di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 22
Netral 2
Beli 2
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 2Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.002014
0.002013
R2
0.002013
0.002012
R1
0.002012
0.002012
PP
0.002011
0.002011
S1
0.00201
0.00201
S2
0.002009
0.00201
S3
0.002008
0.002009

Sinyal Pasar TOWNS

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.22M
$1.88 M
$2.10 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.34 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.35 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.90 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.93 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal TOWNS

Aliran Masuk BersihHarga TOWNSUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.03 M0.00
2026-07-27$0.07 M0.00
2026-07-26-$0.11 M0.00
2026-07-25$0.15 M0.00
2026-07-24-$0.05 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi TOWNS Selengkapnya

Perdagangkan Pasar TOWNS (TOWNS) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume TOWNS secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TOWNS/USDT
$0.002016
$0.002016$0.002016
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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