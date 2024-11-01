Analisis Teknis Tradoor (TRADOOR) Hari Ini Halaman Analisis Tradoor menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TRADOOR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Tradoor di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Tradoor (TRADOOR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.4951 -- +1.99% +12.36% -37.46%

Indikator Teknikal Tradoor

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Tradoor di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 13 Netral 4 Beli 9 Moving Averages : Jual Jual 9 Netral 1 Beli 4 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 3 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.4969 0.4966 R2 0.4966 0.4964 R1 0.4964 0.4963 PP 0.4961 0.4961 S1 0.4959 0.4959 S2 0.4956 0.4958 S3 0.4954 0.4956

Sinyal Pasar Tradoor Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.15M $4.87 M $4.71 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.04M Pembelian Aktif 3 Hari $0.20 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.24 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.05M Pembelian Aktif 7 Hari $0.92 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.97 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Tradoor Aliran Masuk Bersih Harga TRADOORUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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