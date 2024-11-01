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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Tradoor, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Tradoor, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Tradoor (TRADOOR) Hari Ini

Analisis Teknis Tradoor (TRADOOR) Hari Ini

Halaman Analisis Tradoor menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TRADOOR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Tradoor di bawah ini.

Perubahan Harga Tradoor (TRADOOR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.4951--+1.99%+12.36%-37.46%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Tradoor

Indikator Teknikal Tradoor

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Tradoor di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 13
Netral 4
Beli 9
Moving Averages:JualJual 9Netral 1Beli 4
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 3Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.4969
0.4966
R2
0.4966
0.4964
R1
0.4964
0.4963
PP
0.4961
0.4961
S1
0.4959
0.4959
S2
0.4956
0.4958
S3
0.4954
0.4956

Sinyal Pasar Tradoor

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.15M
$4.87 M
$4.71 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.20 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.24 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.05M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.92 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.97 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Tradoor

Aliran Masuk BersihHarga TRADOORUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Tradoor (TRADOOR) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Tradoor secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TRADOOR/USDT
$0.4951
$0.4951$0.4951
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 TRADOOR = 0.4951 USD

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