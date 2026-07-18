Analisis Teknis Treehouse (TREE) Hari Ini Halaman Analisis Treehouse menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TREE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Treehouse di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Treehouse (TREE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03988 -- +5.27% -3.98% -42.94%

Indikator Teknikal Treehouse

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Treehouse di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 1 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 1 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03984 0.03983 R2 0.03983 0.03981 R1 0.03981 0.03981 PP 0.0398 0.0398 S1 0.03978 0.03978 S2 0.03977 0.03978 S3 0.03975 0.03977

Sinyal Pasar Treehouse Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 1.12M $5.26 M $4.14 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.01 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Treehouse Aliran Masuk Bersih Harga TREEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.04 M 0.04 2026-07-27 -$0.41 M 0.04 2026-07-26 -$0.02 M 0.04 2026-07-25 -$0.05 M 0.04 2026-07-24 -$0.10 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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