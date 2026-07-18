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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Treehouse, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Treehouse, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Treehouse (TREE) Hari Ini

Analisis Teknis Treehouse (TREE) Hari Ini

Halaman Analisis Treehouse menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TREE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Treehouse di bawah ini.

Perubahan Harga Treehouse (TREE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03988--+5.27%-3.98%-42.94%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Treehouse

Indikator Teknikal Treehouse

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Treehouse di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 1
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 1Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03984
0.03983
R2
0.03983
0.03981
R1
0.03981
0.03981
PP
0.0398
0.0398
S1
0.03978
0.03978
S2
0.03977
0.03978
S3
0.03975
0.03977

Sinyal Pasar Treehouse

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
1.12M
$5.26 M
$4.14 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.00 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.01 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Treehouse

Aliran Masuk BersihHarga TREEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.04 M0.04
2026-07-27-$0.41 M0.04
2026-07-26-$0.02 M0.04
2026-07-25-$0.05 M0.04
2026-07-24-$0.10 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Treehouse Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Treehouse (TREE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Treehouse secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TREE/USDT
$0.03988
$0.03988$0.03988
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 TREE = 0.03988 USD

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