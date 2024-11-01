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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang TROLL, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang TROLL, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis TROLL (TROLLSOL) Hari Ini

Analisis Teknis TROLL (TROLLSOL) Hari Ini

Halaman Analisis TROLL menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TROLLSOL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis TROLL di bawah ini.

Perubahan Harga TROLL (TROLLSOL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.043572---0.89%-20.60%+146.44%
Ketahui selengkapnya tentang Harga TROLL

Indikator Teknikal TROLL

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari TROLL di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 9
Netral 5
Beli 12
Moving Averages:BeliJual 5Netral 0Beli 9
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 5Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04357
0.0435
R2
0.0435
0.04346
R1
0.04347
0.04344
PP
0.0434
0.0434
S1
0.04337
0.04336
S2
0.0433
0.04334
S3
0.04327
0.0433

Sinyal Pasar TROLL

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.02M
$0.12 M
$0.15 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.08 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.10 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.09 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal TROLL

Aliran Masuk BersihHarga TROLLSOLUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar TROLL (TROLLSOL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume TROLL secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TROLLSOL/USDT
$0.043572
$0.043572$0.043572
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 TROLLSOL = 0.043572 USD

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