Analisis Teknis TROLL (TROLLSOL) Hari Ini Halaman Analisis TROLL menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TROLLSOL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis TROLL di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga TROLL (TROLLSOL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.043572 -- -0.89% -20.60% +146.44%

Indikator Teknikal TROLL

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari TROLL di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 9 Netral 5 Beli 12 Moving Averages : Beli Jual 5 Netral 0 Beli 9 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 5 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04357 0.0435 R2 0.0435 0.04346 R1 0.04347 0.04344 PP 0.0434 0.0434 S1 0.04337 0.04336 S2 0.0433 0.04334 S3 0.04327 0.0433

Sinyal Pasar TROLL Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.02M $0.12 M $0.15 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.08 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.10 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.09 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal TROLL Aliran Masuk Bersih Harga TROLLSOLUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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