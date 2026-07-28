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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Intuition, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Intuition, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Intuition (TRUST) Hari Ini

Analisis Teknis Intuition (TRUST) Hari Ini

Halaman Analisis Intuition menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TRUST. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Intuition di bawah ini.

Perubahan Harga Intuition (TRUST)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.05077--+4.48%-2.03%-29.10%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Intuition

Indikator Teknikal Intuition

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Intuition di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 12
Netral 4
Beli 10
Moving Averages:NetralJual 7Netral 0Beli 7
Indikator Teknis:JualJual 5Netral 4Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.05155
0.05153
R2
0.05153
0.05152
R1
0.05152
0.05151
PP
0.0515
0.0515
S1
0.05149
0.05149
S2
0.05147
0.05148
S3
0.05146
0.05147

Sinyal Pasar Intuition

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.12M
$1.07 M
$1.19 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.03 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.06 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Intuition

Aliran Masuk BersihHarga TRUSTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.05
2026-07-27-$0.04 M0.05
2026-07-26-$0.01 M0.05
2026-07-25$0.01 M0.05
2026-07-24$0.01 M0.05

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Intuition (TRUST) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Intuition secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TRUST/USDT
$0.05077
$0.05077$0.05077
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 TRUST = 0.05077 USD

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