Analisis Teknis Intuition (TRUST) Hari Ini Halaman Analisis Intuition menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TRUST. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Intuition di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Intuition (TRUST) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.05077 -- +4.48% -2.03% -29.10%

Indikator Teknikal Intuition

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Intuition di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 4 Beli 10 Moving Averages : Netral Jual 7 Netral 0 Beli 7 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 4 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.05155 0.05153 R2 0.05153 0.05152 R1 0.05152 0.05151 PP 0.0515 0.0515 S1 0.05149 0.05149 S2 0.05147 0.05148 S3 0.05146 0.05147

Sinyal Pasar Intuition Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.12M $1.07 M $1.19 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.06 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Intuition Aliran Masuk Bersih Harga TRUSTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.05 2026-07-27 -$0.04 M 0.05 2026-07-26 -$0.01 M 0.05 2026-07-25 $0.01 M 0.05 2026-07-24 $0.01 M 0.05 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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