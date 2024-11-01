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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Swarm Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Swarm Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Swarm Network (TRUTH) Hari Ini

Analisis Teknis Swarm Network (TRUTH) Hari Ini

Halaman Analisis Swarm Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TRUTH. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Swarm Network di bawah ini.

Perubahan Harga Swarm Network (TRUTH)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01351--+5.27%-14.23%+42.63%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Swarm Network

Indikator Teknikal Swarm Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Swarm Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 2
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.013533
0.013533
R2
0.013533
0.013532
R1
0.013532
0.013532
PP
0.013532
0.013532
S1
0.013531
0.013531
S2
0.013531
0.013531
S3
0.01353
0.013531

Sinyal Pasar Swarm Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.14M
$3.30 M
$3.45 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.10 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.25 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.27 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Swarm Network

Aliran Masuk BersihHarga TRUTHUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Swarm Network Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Swarm Network (TRUTH) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Swarm Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TRUTH/USDT
$0.013502
$0.013502$0.013502
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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