Analisis Teknis Swarm Network (TRUTH) Hari Ini Halaman Analisis Swarm Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TRUTH. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Swarm Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Swarm Network (TRUTH) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01351 -- +5.27% -14.23% +42.63%

Indikator Teknikal Swarm Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Swarm Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 2 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.013533 0.013533 R2 0.013533 0.013532 R1 0.013532 0.013532 PP 0.013532 0.013532 S1 0.013531 0.013531 S2 0.013531 0.013531 S3 0.01353 0.013531

Sinyal Pasar Swarm Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.14M $3.30 M $3.45 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.10 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.25 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.27 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Swarm Network Aliran Masuk Bersih Harga TRUTHUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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