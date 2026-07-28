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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Test, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Test, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Test (TST) Hari Ini

Analisis Teknis Test (TST) Hari Ini

Halaman Analisis Test menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TST. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Test di bawah ini.

Perubahan Harga Test (TST)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01129--+0.05%+5.87%-3.35%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Test

Indikator Teknikal Test

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Test di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 1
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01134
0.01134
R2
0.01134
0.01133
R1
0.01133
0.01133
PP
0.01133
0.01133
S1
0.01132
0.01132
S2
0.01132
0.01132
S3
0.01131
0.01132

Sinyal Pasar Test

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.88M
$7.07 M
$7.96 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.08 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Test

Aliran Masuk BersihHarga TSTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.01
2026-07-27$0.04 M0.01
2026-07-26$0.02 M0.01
2026-07-25-$0.03 M0.01
2026-07-24$0.01 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Test Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Test (TST) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Test secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TST/USDT
$0.011292
$0.011292$0.011292
0.00%
0.00% (USDT)
TST/USDC
$0.011283
$0.011283$0.011283
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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TST
USD
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1 TST = 0.01129 USD

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