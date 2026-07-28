Analisis Teknis Test (TST) Hari Ini Halaman Analisis Test menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TST. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Test di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Test (TST) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01129 -- +0.05% +5.87% -3.35%

Indikator Teknikal Test

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Test di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 1 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01134 0.01134 R2 0.01134 0.01133 R1 0.01133 0.01133 PP 0.01133 0.01133 S1 0.01132 0.01132 S2 0.01132 0.01132 S3 0.01131 0.01132

Sinyal Pasar Test Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.88M $7.07 M $7.96 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.08 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Test Aliran Masuk Bersih Harga TSTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.01 2026-07-27 $0.04 M 0.01 2026-07-26 $0.02 M 0.01 2026-07-25 -$0.03 M 0.01 2026-07-24 $0.01 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Test (TST) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Test secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam TST / USDT $0.011292 $0.011292 $0.011292 0.00% 0.00% (USDT) Trade TST / USDC $0.011283 $0.011283 $0.011283 0.00% 0.00% (USDT) Trade