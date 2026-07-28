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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Turtle, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Turtle, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Turtle (TURTLE) Hari Ini

Analisis Teknis Turtle (TURTLE) Hari Ini

Halaman Analisis Turtle menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TURTLE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Turtle di bawah ini.

Perubahan Harga Turtle (TURTLE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03768--+3.51%+13.08%-29.52%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Turtle

Indikator Teknikal Turtle

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Turtle di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 7
Beli 4
Moving Averages:Strong SellJual 10Netral 3Beli 1
Indikator Teknis:JualJual 5Netral 4Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03767
0.03766
R2
0.03766
0.03765
R1
0.03765
0.03765
PP
0.03764
0.03764
S1
0.03763
0.03763
S2
0.03762
0.03763
S3
0.03761
0.03762

Sinyal Pasar Turtle

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.88M
$7.56 M
$8.43 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.03 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.14 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.13 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Turtle

Aliran Masuk BersihHarga TURTLEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.04
2026-07-27-$0.02 M0.04
2026-07-26$0.00 M0.04
2026-07-25-$0.01 M0.04
2026-07-24-$0.03 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Turtle Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Turtle (TURTLE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Turtle secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TURTLE/USDT
$0.03768
$0.03768$0.03768
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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TURTLE
USD
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1 TURTLE = 0.03768 USD

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