Analisis Teknis Turtle (TURTLE) Hari Ini Halaman Analisis Turtle menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TURTLE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Turtle di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Turtle (TURTLE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03768 -- +3.51% +13.08% -29.52%

Indikator Teknikal Turtle

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Turtle di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 7 Beli 4 Moving Averages : Strong Sell Jual 10 Netral 3 Beli 1 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 4 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03767 0.03766 R2 0.03766 0.03765 R1 0.03765 0.03765 PP 0.03764 0.03764 S1 0.03763 0.03763 S2 0.03762 0.03763 S3 0.03761 0.03762

Sinyal Pasar Turtle Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.88M $7.56 M $8.43 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.14 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.13 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Turtle Aliran Masuk Bersih Harga TURTLEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.04 2026-07-27 -$0.02 M 0.04 2026-07-26 $0.00 M 0.04 2026-07-25 -$0.01 M 0.04 2026-07-24 -$0.03 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Turtle (TURTLE) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Turtle secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam TURTLE / USDT $0.03768 $0.03768 $0.03768 0.00% 0.00% (USDT) Trade