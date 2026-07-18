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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Tutorial, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Tutorial, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Tutorial (TUT) Hari Ini

Analisis Teknis Tutorial (TUT) Hari Ini

Halaman Analisis Tutorial menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari TUT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Tutorial di bawah ini.

Perubahan Harga Tutorial (TUT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.015573--+9.57%+50.21%+32.81%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Tutorial

Indikator Teknikal Tutorial

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Tutorial di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 5
Netral 2
Beli 19
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 2Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01559
0.01558
R2
0.01558
0.01557
R1
0.01557
0.01557
PP
0.01556
0.01556
S1
0.01555
0.01555
S2
0.01554
0.01555
S3
0.01553
0.01554

Sinyal Pasar Tutorial

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
5.52M
$15.49 M
$9.97 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.15 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.16 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Tutorial

Aliran Masuk BersihHarga TUTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.02
2026-07-27-$0.02 M0.02
2026-07-26-$0.01 M0.02
2026-07-25$0.02 M0.02
2026-07-24-$0.01 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Tutorial Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Tutorial (TUT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Tutorial secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
TUT/USDT
$0.015568
$0.015568$0.015568
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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TUT
USD
USD

1 TUT = 0.015573 USD

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