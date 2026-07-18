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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang UnifAI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang UnifAI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis UnifAI (UAI) Hari Ini

Analisis Teknis UnifAI (UAI) Hari Ini

Halaman Analisis UnifAI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari UAI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis UnifAI di bawah ini.

Perubahan Harga UnifAI (UAI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.3124---3.29%+6.80%-19.03%
Ketahui selengkapnya tentang Harga UnifAI

Indikator Teknikal UnifAI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari UnifAI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 3
Beli 6
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 3Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.3138
0.3137
R2
0.3137
0.3136
R1
0.3136
0.3136
PP
0.3135
0.3135
S1
0.3134
0.3134
S2
0.3133
0.3134
S3
0.3132
0.3133

Sinyal Pasar UnifAI

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.11M
$1.33 M
$1.44 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.35 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.33 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.59 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.58 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal UnifAI

Aliran Masuk BersihHarga UAIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.31
2026-07-27$0.00 M0.31
2026-07-26$0.00 M0.32
2026-07-25$0.00 M0.33
2026-07-24$0.00 M0.34

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar UnifAI (UAI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume UnifAI secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
UAI/USDT
$0.3124
$0.3124$0.3124
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 UAI = 0.3124 USD

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