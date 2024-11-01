Analisis Teknis Unibase (UB) Hari Ini Halaman Analisis Unibase menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari UB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Unibase di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Unibase (UB) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.12203 -- +18.89% +61.71% +121.42%

Indikator Teknikal Unibase

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Unibase di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 2 Beli 6 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 2 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.12214 0.12204 R2 0.12204 0.12193 R1 0.12185 0.12186 PP 0.12175 0.12175 S1 0.12156 0.12164 S2 0.12146 0.12157 S3 0.12127 0.12146

Sinyal Pasar Unibase Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.39M $3.69 M $4.07 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $3.26 M Penjualan Aktif 3 Hari $3.25 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $6.93 M Penjualan Aktif 7 Hari $6.94 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Unibase Aliran Masuk Bersih Harga UBUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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