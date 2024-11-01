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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Unibase, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Unibase, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Unibase (UB) Hari Ini

Analisis Teknis Unibase (UB) Hari Ini

Halaman Analisis Unibase menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari UB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Unibase di bawah ini.

Perubahan Harga Unibase (UB)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.12203--+18.89%+61.71%+121.42%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Unibase

Indikator Teknikal Unibase

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Unibase di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 2
Beli 6
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 2Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.12214
0.12204
R2
0.12204
0.12193
R1
0.12185
0.12186
PP
0.12175
0.12175
S1
0.12156
0.12164
S2
0.12146
0.12157
S3
0.12127
0.12146

Sinyal Pasar Unibase

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.39M
$3.69 M
$4.07 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$3.26 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$3.25 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$6.93 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$6.94 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Unibase

Aliran Masuk BersihHarga UBUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Unibase (UB) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
UB/USDT
$0.12162
$0.12162$0.12162
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 UB = 0.12203 USD

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