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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Talus, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Talus, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Talus (US) Hari Ini

Analisis Teknis Talus (US) Hari Ini

Halaman Analisis Talus menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari US. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Talus di bawah ini.

Perubahan Harga Talus (US)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04441--+13.55%+207.76%+848.93%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Talus

Indikator Teknikal Talus

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Talus di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 9
Netral 7
Beli 10
Moving Averages:NetralJual 7Netral 1Beli 6
Indikator Teknis:NetralJual 2Netral 6Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.044625
0.044579
R2
0.044579
0.044551
R1
0.04455
0.044533
PP
0.044504
0.044504
S1
0.044475
0.044476
S2
0.04443
0.044458
S3
0.0444
0.04443

Sinyal Pasar Talus

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.10M
$1.72 M
$1.82 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.17M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.59 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.42 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.20M
Pembelian Aktif 7 Hari
$4.68 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$4.48 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Talus

Aliran Masuk BersihHarga USUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.05
2026-07-27$0.00 M0.04
2026-07-26$0.00 M0.04
2026-07-25$0.00 M0.05
2026-07-24$0.00 M0.05

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
US/USDT
$0.04441
$0.04441$0.04441
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 US = 0.04441 USD

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