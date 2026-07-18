Analisis Teknis Talus (US) Hari Ini Halaman Analisis Talus menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari US. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Talus di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Talus (US) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04441 -- +13.55% +207.76% +848.93%

Indikator Teknikal Talus

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Talus di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 9 Netral 7 Beli 10 Moving Averages : Netral Jual 7 Netral 1 Beli 6 Indikator Teknis : Netral Jual 2 Netral 6 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.044625 0.044579 R2 0.044579 0.044551 R1 0.04455 0.044533 PP 0.044504 0.044504 S1 0.044475 0.044476 S2 0.04443 0.044458 S3 0.0444 0.04443

Sinyal Pasar Talus Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.10M $1.72 M $1.82 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.17M Pembelian Aktif 3 Hari $1.59 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.42 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.20M Pembelian Aktif 7 Hari $4.68 M Penjualan Aktif 7 Hari $4.48 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Talus Aliran Masuk Bersih Harga USUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.05 2026-07-27 $0.00 M 0.04 2026-07-26 $0.00 M 0.04 2026-07-25 $0.00 M 0.05 2026-07-24 $0.00 M 0.05 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Talus (US) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Talus secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam US / USDT $0.04441 $0.04441 $0.04441 0.00% 0.00% (USDT) Trade