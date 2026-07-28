Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Ethena USDe, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Ethena USDe, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang USDE

Info Harga USDE

Penjelasan USDE

Whitepaper USDE

Situs Web Resmi USDE

Tokenomi USDE

Prakiraan Harga USDE

Riwayat USDE

Panduan Membeli USDE

Konverter USDE ke Mata Uang Fiat

Spot USDE

Futures USDT-M USDE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Ethena USDe (USDE) Hari Ini

Analisis Teknis Ethena USDe (USDE) Hari Ini

Halaman Analisis Ethena USDe menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari USDE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Ethena USDe di bawah ini.

Perubahan Harga Ethena USDe (USDE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.0009--+0.04%+0.12%+0.16%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Ethena USDe

Aliran Modal Ethena USDe

Aliran Masuk BersihHarga USDEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$2.13 M1.00
2026-07-27$2.42 M1.00
2026-07-26-$0.41 M1.00
2026-07-25-$0.27 M1.00
2026-07-24-$0.49 M1.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Ethena USDe Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Ethena USDe (USDE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Ethena USDe secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
USDE/USDT
$1.001
$1.001$1.001
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator USDE ke USD

Jumlah

USDE
USDE
USD
USD

1 USDE = 1.0008 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.