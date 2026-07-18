Analisis Teknis Falcon Finance (USDF) Hari Ini
Perubahan Harga Falcon Finance (USDF)
|Harga Saat Ini
|24 Jam
|7 Hari
|30 Hari
|90 Hari
|$0.996
|--
|-0.02%
|+0.03%
|-0.09%
Aliran Modal Falcon Finance
|Riwayat
|Aliran Masuk Bersih
|Harga
|2026-07-28
|$0.00 M
|1.00
|2026-07-27
|$0.00 M
|1.00
|2026-07-26
|-$0.01 M
|1.00
|2026-07-25
|-$0.01 M
|1.00
|2026-07-24
|$0.00 M
|1.00
Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.
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