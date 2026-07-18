Analisis Teknis USUAL (USUAL) Hari Ini Halaman Analisis USUAL menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari USUAL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis USUAL di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga USUAL (USUAL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.00852 -- -0.10% -2.62% -39.19%

Indikator Teknikal USUAL

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari USUAL di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 7 Netral 9 Beli 10 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 4 Beli 9 Indikator Teknis : Strong Sell Jual 6 Netral 5 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00854 0.00853 R2 0.00853 0.00852 R1 0.00852 0.00852 PP 0.00851 0.00851 S1 0.00849 0.00849 S2 0.00848 0.00849 S3 0.00846 0.00848

Sinyal Pasar USUAL Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 1.93M $9.91 M $7.98 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.30 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.30 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.39 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.37 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal USUAL Aliran Masuk Bersih Harga USUALUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.01 2026-07-27 -$0.01 M 0.01 2026-07-26 -$0.01 M 0.01 2026-07-25 -$0.01 M 0.01 2026-07-24 $0.00 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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