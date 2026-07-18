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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang USUAL, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang USUAL, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis USUAL (USUAL) Hari Ini

Analisis Teknis USUAL (USUAL) Hari Ini

Halaman Analisis USUAL menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari USUAL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis USUAL di bawah ini.

Perubahan Harga USUAL (USUAL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.00852---0.10%-2.62%-39.19%
Ketahui selengkapnya tentang Harga USUAL

Indikator Teknikal USUAL

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari USUAL di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 7
Netral 9
Beli 10
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 4Beli 9
Indikator Teknis:Strong SellJual 6Netral 5Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00854
0.00853
R2
0.00853
0.00852
R1
0.00852
0.00852
PP
0.00851
0.00851
S1
0.00849
0.00849
S2
0.00848
0.00849
S3
0.00846
0.00848

Sinyal Pasar USUAL

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
1.93M
$9.91 M
$7.98 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.30 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.30 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.39 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.37 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal USUAL

Aliran Masuk BersihHarga USUALUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.01
2026-07-27-$0.01 M0.01
2026-07-26-$0.01 M0.01
2026-07-25-$0.01 M0.01
2026-07-24$0.00 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi USUAL Selengkapnya

Perdagangkan Pasar USUAL (USUAL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume USUAL secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
USUAL/USDT
$0.00852
$0.00852$0.00852
0.00%
0.00% (USDT)
USUAL/USDC
$0.008518
$0.008518$0.008518
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 USUAL = 0.00852 USD

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