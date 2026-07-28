Analisis Teknis VANA (VANA) Hari Ini Halaman Analisis VANA menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VANA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis VANA di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga VANA (VANA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.19 -- +0.16% +12.15% -21.56%

Indikator Teknikal VANA

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari VANA di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 2 Beli 9 Moving Averages : Netral Jual 8 Netral 0 Beli 6 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.1893 1.1886 R2 1.1886 1.1882 R1 1.1883 1.188 PP 1.1876 1.1876 S1 1.1873 1.1872 S2 1.1866 1.187 S3 1.1863 1.1866

Sinyal Pasar VANA Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.10M $1.94 M $1.85 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.19 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.21 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal VANA Aliran Masuk Bersih Harga VANAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.09 M 1.19 2026-07-27 $0.74 M 1.21 2026-07-26 $3.01 M 1.18 2026-07-25 $2.65 M 1.16 2026-07-24 $8.11 M 1.25 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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