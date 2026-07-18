Analisis Teknis Velvet (VELVET) Hari Ini Halaman Analisis Velvet menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VELVET. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Velvet di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Velvet (VELVET) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.40602 -- -25.15% -69.48% +250.07%

Indikator Teknikal Velvet

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Velvet di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 14 Netral 1 Beli 11 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 0 Beli 4 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.4066 0.4065 R2 0.4065 0.4065 R1 0.4065 0.4065 PP 0.4064 0.4064 S1 0.4064 0.4064 S2 0.4063 0.4064 S3 0.4063 0.4063

Sinyal Pasar Velvet Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.36M $3.29 M $3.65 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.18M Pembelian Aktif 3 Hari $7.21 M Penjualan Aktif 3 Hari $7.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.16M Pembelian Aktif 7 Hari $20.13 M Penjualan Aktif 7 Hari $19.96 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Velvet Aliran Masuk Bersih Harga VELVETUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.41 2026-07-27 $0.00 M 0.40 2026-07-26 $0.00 M 0.47 2026-07-25 $0.00 M 0.43 2026-07-24 $0.00 M 0.45 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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