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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Velvet, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Velvet, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Velvet (VELVET) Hari Ini

Analisis Teknis Velvet (VELVET) Hari Ini

Halaman Analisis Velvet menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VELVET. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Velvet di bawah ini.

Perubahan Harga Velvet (VELVET)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.40602---25.15%-69.48%+250.07%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Velvet

Indikator Teknikal Velvet

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Velvet di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 14
Netral 1
Beli 11
Moving Averages:JualJual 10Netral 0Beli 4
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.4066
0.4065
R2
0.4065
0.4065
R1
0.4065
0.4065
PP
0.4064
0.4064
S1
0.4064
0.4064
S2
0.4063
0.4064
S3
0.4063
0.4063

Sinyal Pasar Velvet

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.36M
$3.29 M
$3.65 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.18M
Pembelian Aktif 3 Hari
$7.21 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$7.03 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.16M
Pembelian Aktif 7 Hari
$20.13 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$19.96 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Velvet

Aliran Masuk BersihHarga VELVETUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.41
2026-07-27$0.00 M0.40
2026-07-26$0.00 M0.47
2026-07-25$0.00 M0.43
2026-07-24$0.00 M0.45

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Velvet Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Velvet (VELVET) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Velvet secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
VELVET/USDT
$0.40602
$0.40602$0.40602
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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VELVET
USD
USD

1 VELVET = 0.40602 USD

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