Analisis Teknis Vine Coin (VINE) Hari Ini Halaman Analisis Vine Coin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VINE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Vine Coin di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Vine Coin (VINE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.008746 -- -1.34% -15.34% -44.12%

Indikator Teknikal Vine Coin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Vine Coin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 4 Netral 6 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 6 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.008802 0.008797 R2 0.008797 0.008793 R1 0.008793 0.008791 PP 0.008787 0.008787 S1 0.008784 0.008784 S2 0.008778 0.008782 S3 0.008775 0.008778

Sinyal Pasar Vine Coin Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.67M $5.59 M $6.26 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.11 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.11 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Vine Coin Aliran Masuk Bersih Harga VINEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 -$0.01 M 0.01 2026-07-26 -$0.01 M 0.01 2026-07-25 -$0.01 M 0.01 2026-07-24 -$0.01 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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