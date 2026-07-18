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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Vine Coin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Vine Coin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Vine Coin (VINE) Hari Ini

Analisis Teknis Vine Coin (VINE) Hari Ini

Halaman Analisis Vine Coin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VINE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Vine Coin di bawah ini.

Perubahan Harga Vine Coin (VINE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.008746---1.34%-15.34%-44.12%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Vine Coin

Indikator Teknikal Vine Coin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Vine Coin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 4
Netral 6
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 6Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.008802
0.008797
R2
0.008797
0.008793
R1
0.008793
0.008791
PP
0.008787
0.008787
S1
0.008784
0.008784
S2
0.008778
0.008782
S3
0.008775
0.008778

Sinyal Pasar Vine Coin

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.67M
$5.59 M
$6.26 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.11 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.11 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Vine Coin

Aliran Masuk BersihHarga VINEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27-$0.01 M0.01
2026-07-26-$0.01 M0.01
2026-07-25-$0.01 M0.01
2026-07-24-$0.01 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Vine Coin Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Vine Coin (VINE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Vine Coin secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
VINE/USDT
$0.008738
$0.008738$0.008738
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 VINE = 0.008746 USD

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