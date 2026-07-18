Analisis Teknis Virtuals Protocol (VIRTUAL) Hari Ini Halaman Analisis Virtuals Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VIRTUAL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Virtuals Protocol di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Virtuals Protocol (VIRTUAL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.5896 -- -8.31% +10.24% -14.62%

Indikator Teknikal Virtuals Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Virtuals Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 14 Netral 2 Beli 10 Moving Averages : Netral Jual 7 Netral 0 Beli 7 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.5893 0.5892 R2 0.5892 0.5892 R1 0.5892 0.5892 PP 0.5891 0.5891 S1 0.5891 0.5891 S2 0.589 0.5891 S3 0.589 0.589

Sinyal Pasar Virtuals Protocol Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.10M $6.10 M $6.01 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.12M Pembelian Aktif 3 Hari $3.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $3.16 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.67M Pembelian Aktif 7 Hari $10.72 M Penjualan Aktif 7 Hari $10.05 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Virtuals Protocol Aliran Masuk Bersih Harga VIRTUALUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.59 2026-07-27 -$0.57 M 0.59 2026-07-26 $0.11 M 0.59 2026-07-25 -$0.40 M 0.58 2026-07-24 -$0.35 M 0.59 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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