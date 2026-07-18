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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Virtuals Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Virtuals Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Virtuals Protocol (VIRTUAL) Hari Ini

Analisis Teknis Virtuals Protocol (VIRTUAL) Hari Ini

Halaman Analisis Virtuals Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VIRTUAL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Virtuals Protocol di bawah ini.

Perubahan Harga Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.5896---8.31%+10.24%-14.62%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Virtuals Protocol

Indikator Teknikal Virtuals Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Virtuals Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 14
Netral 2
Beli 10
Moving Averages:NetralJual 7Netral 0Beli 7
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.5893
0.5892
R2
0.5892
0.5892
R1
0.5892
0.5892
PP
0.5891
0.5891
S1
0.5891
0.5891
S2
0.589
0.5891
S3
0.589
0.589

Sinyal Pasar Virtuals Protocol

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.10M
$6.10 M
$6.01 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.12M
Pembelian Aktif 3 Hari
$3.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$3.16 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.67M
Pembelian Aktif 7 Hari
$10.72 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$10.05 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Virtuals Protocol

Aliran Masuk BersihHarga VIRTUALUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.59
2026-07-27-$0.57 M0.59
2026-07-26$0.11 M0.59
2026-07-25-$0.40 M0.58
2026-07-24-$0.35 M0.59

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Virtuals Protocol Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Virtuals Protocol (VIRTUAL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Virtuals Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
VIRTUAL/USDT
$0.5896
$0.5896$0.5896
0.00%
0.00% (USDT)
VIRTUAL/USDC
$0.5895
$0.5895$0.5895
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 VIRTUAL = 0.5896 USD

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