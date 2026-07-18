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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang VVV, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang VVV, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis VVV (VVV) Hari Ini

Analisis Teknis VVV (VVV) Hari Ini

Halaman Analisis VVV menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VVV. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis VVV di bawah ini.

Perubahan Harga VVV (VVV)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$13.1811--+15.20%-1.44%+51.03%
Ketahui selengkapnya tentang Harga VVV

Indikator Teknikal VVV

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari VVV di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 2
Netral 2
Beli 22
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:Strong BuyJual 2Netral 2Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
13.1773
13.1766
R2
13.1766
13.1759
R1
13.1753
13.1754
PP
13.1746
13.1746
S1
13.1733
13.1739
S2
13.1726
13.1734
S3
13.1713
13.1726

Sinyal Pasar VVV

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.01M
$1.08 M
$1.07 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.08M
Pembelian Aktif 3 Hari
$3.85 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$3.78 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$7.66 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$7.63 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal VVV

Aliran Masuk BersihHarga VVVUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.03 M13.04
2026-07-27-$0.70 M12.80
2026-07-26-$0.30 M14.14
2026-07-25$0.45 M13.23
2026-07-24-$0.60 M12.16

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar VVV (VVV) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume VVV secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
VVV/USDT
$13.1811
$13.1811$13.1811
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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VVV
USD
USD

1 VVV = 13.1811 USD

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