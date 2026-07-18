Analisis Teknis VVV (VVV) Hari Ini Halaman Analisis VVV menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari VVV. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis VVV di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga VVV (VVV) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $13.1811 -- +15.20% -1.44% +51.03%

Indikator Teknikal VVV

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari VVV di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 2 Netral 2 Beli 22 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 2 Netral 2 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 13.1773 13.1766 R2 13.1766 13.1759 R1 13.1753 13.1754 PP 13.1746 13.1746 S1 13.1733 13.1739 S2 13.1726 13.1734 S3 13.1713 13.1726

Sinyal Pasar VVV Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.01M $1.08 M $1.07 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.08M Pembelian Aktif 3 Hari $3.85 M Penjualan Aktif 3 Hari $3.78 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $7.66 M Penjualan Aktif 7 Hari $7.63 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal VVV Aliran Masuk Bersih Harga VVVUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.03 M 13.04 2026-07-27 -$0.70 M 12.80 2026-07-26 -$0.30 M 14.14 2026-07-25 $0.45 M 13.23 2026-07-24 -$0.60 M 12.16 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar VVV (VVV) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume VVV secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam VVV / USDT $13.1811 $13.1811 $13.1811 0.00% 0.00% (USDT) Trade