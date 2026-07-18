Analisis Teknis Walrus (WAL) Hari Ini Halaman Analisis Walrus menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari WAL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Walrus di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Walrus (WAL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02785 -- -4.20% -12.62% -62.09%

Indikator Teknikal Walrus

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Walrus di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 1 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 1 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02778 0.02777 R2 0.02777 0.02777 R1 0.02777 0.02777 PP 0.02776 0.02776 S1 0.02776 0.02776 S2 0.02775 0.02776 S3 0.02775 0.02775

Sinyal Pasar Walrus Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.20M $1.05 M $1.25 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.07 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.07 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Walrus Aliran Masuk Bersih Harga WALUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.03 2026-07-27 -$0.06 M 0.03 2026-07-26 -$0.04 M 0.03 2026-07-25 -$0.02 M 0.03 2026-07-24 -$0.03 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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