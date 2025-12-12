Tabel Konversi WanderCoin ke New Zealand Dollar
Tabel Konversi WANDER ke NZD
- 1 WANDER0.00 NZD
- 2 WANDER0.00 NZD
- 3 WANDER0.00 NZD
- 4 WANDER0.00 NZD
- 5 WANDER0.01 NZD
- 6 WANDER0.01 NZD
- 7 WANDER0.01 NZD
- 8 WANDER0.01 NZD
- 9 WANDER0.01 NZD
- 10 WANDER0.01 NZD
- 50 WANDER0.06 NZD
- 100 WANDER0.11 NZD
- 1,000 WANDER1.10 NZD
- 5,000 WANDER5.50 NZD
- 10,000 WANDER11.01 NZD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual WanderCoin ke New Zealand Dollar (WANDER ke NZD) di berbagai rentang nilai, dari 1 WANDER hingga 10,000 WANDER. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah WANDER yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar NZD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah WANDER ke NZD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi NZD ke WANDER
- 1 NZD908.5 WANDER
- 2 NZD1,817 WANDER
- 3 NZD2,725 WANDER
- 4 NZD3,634 WANDER
- 5 NZD4,542 WANDER
- 6 NZD5,451 WANDER
- 7 NZD6,359 WANDER
- 8 NZD7,268 WANDER
- 9 NZD8,176 WANDER
- 10 NZD9,085 WANDER
- 50 NZD45,427 WANDER
- 100 NZD90,854 WANDER
- 1,000 NZD908,546 WANDER
- 5,000 NZD4,542,731 WANDER
- 10,000 NZD9,085,462 WANDER
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual New Zealand Dollar ke WanderCoin (NZD ke WANDER) di berbagai rentang jumlah, dari 1 NZD hingga 10,000 NZD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah WanderCoin yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah NZD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
WanderCoin (WANDER) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.00 NZD , yang mencerminkan perubahan 8.47% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $316.85 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman WanderCoin Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
316.85
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
8.47%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.00071
High 24 Jam
$ 0.00055
Low 24 Jam
Grafik tren WANDER ke NZD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi WanderCoin terhadap NZD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga WanderCoin saat ini.
Ringkasan Konversi WANDER ke NZD
Per | 1 WANDER = 0.00 NZD | 1 NZD = 908.5 WANDER
Kurs untuk 1 WANDER ke NZD hari ini adalah 0.00 NZD.
Pembelian 5 WANDER akan dikenai biaya 0.01 NZD, sedangkan 10 WANDER memiliki nilai 0.01 NZD.
1 NZD dapat di-trade dengan 908.5 WANDER.
50 NZD dapat dikonversi ke 45,427 WANDER, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WANDER ke NZD telah berubah sebesar -3.04% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 8.47%, sehingga mencapai high senilai 0.001221044112059829 NZD dan low senilai 0.0009458792417364873 NZD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WANDER adalah 0.0013930221560119176 NZD yang menunjukkan perubahan -20.99% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WANDER telah berubah sebesar -0.00060192315383231 NZD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -35.36% pada nilainya.
Semua Tentang WanderCoin (WANDER)
Setelah menghitung harga WanderCoin (WANDER), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang WanderCoin langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan WANDER. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli WanderCoin, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WANDER ke NZD
Dalam 24 jam terakhir, WanderCoin (WANDER) telah berfluktuasi antara 0.0009458792417364873 NZD dan 0.001221044112059829 NZD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0009458792417364873 NZD dan high 0.0013414287428262911 NZD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WANDER ke NZD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilitas
|+28.07%
|+34.85%
|+59.26%
|+347.47%
|Perubahan
|+12.28%
|-3.03%
|-20.98%
|-35.35%
Prakiraan Harga WanderCoin dalam NZD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga WanderCoin dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WANDER ke NZD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WANDER untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, WanderCoin dapat mencapai sekitar $0.00NZD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WANDER untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WANDER mungkin naik menjadi sekitar $0.00 NZD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga WanderCoin kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan WANDER yang Tersedia di MEXC
WANDER/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WANDER, yang mencakup pasar tempat WanderCoin dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WANDER pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures WANDER dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures WanderCoin untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli WanderCoin
Ingin menambahkan WanderCoin ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli WanderCoin › atau Mulai sekarang ›
WANDER dan NZD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
WanderCoin (WANDER) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga WanderCoin
- Harga Saat Ini (USD): $0.00064
- Perubahan 7 Hari: -3.04%
- Tren 30 Hari: -20.99%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WANDER, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke NZD, harga USD WANDER tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WANDER] [WANDER ke USD]
New Zealand Dollar (NZD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (NZD/USD): 0.5813649285793185
- Perubahan 7 Hari: +2.42%
- Tren 30 Hari: +2.42%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- NZD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WANDER yang sama.
- NZD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli WANDER dengan NZD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs WANDER ke NZD?
Kurs antara WanderCoin (WANDER) dan New Zealand Dollar (NZD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WANDER, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WANDER ke NZD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit NZD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal NZD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan NZD. Ketika NZD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WANDER, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti WanderCoin, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WANDER dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke NZD.
Konversikan WANDER ke NZD Seketika
Gunakan konverter WANDER ke NZD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi WANDER ke NZD?
Masukkan Jumlah WANDER
Mulailah dengan memasukkan jumlah WANDER yang ingin Anda konversi ke NZD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs WANDER ke NZD Secara Live
Lihat kurs WANDER ke NZD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang WANDER dan NZD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan WANDER ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli WANDER dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs WANDER ke NZD dihitung?
Perhitungan kurs WANDER ke NZD didasarkan pada nilai WANDER saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke NZD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs WANDER ke NZD begitu sering berubah?
Kurs WANDER ke NZD sangat sering berubah karena WanderCoin dan New Zealand Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs WANDER ke NZD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs WANDER ke NZD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs WANDER ke NZD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan WANDER ke NZD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi WANDER ke NZD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren WANDER terhadap NZD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga WANDER terhadap NZD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar WANDER ke NZD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan NZD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun WANDER tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WANDER ke NZD?
Halving WanderCoin, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs WANDER ke NZD.
Bisakah saya membandingkan kurs WANDER ke NZD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WANDER keNZD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WANDER ke NZD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga WanderCoin, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi WANDER ke NZD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas NZD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target WANDER ke NZD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi WanderCoin dan New Zealand Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk WanderCoin dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan WANDER ke NZD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan NZD Anda ke WANDER dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah WANDER ke NZD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga WANDER dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar WANDER ke NZD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs WANDER ke NZD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai NZD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WANDER ke NZD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi WanderCoin Selengkapnya
Harga WanderCoin
Pelajari selengkapnya tentang WanderCoin (WANDER) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga WanderCoin
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar WANDER untuk lebih memahami kemungkinan arah WanderCoin.
Cara Membeli WanderCoin
Ingin membeli WanderCoin? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
WANDER/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan WANDER/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
WANDER USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada WANDER dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures WANDER USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi WanderCoin ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke NZD
Mengapa Harus Membeli WanderCoin dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli WanderCoin.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli WanderCoin dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.