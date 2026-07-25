Harga Axelar Hari Ini

Harga live Axelar (WAXL) hari ini adalah Rp 0.04037, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAXL ke IDR saat ini adalah Rp 0.04037 per WAXL.

Axelar saat ini berada di peringkat #379 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 47.91M, dengan suplai yang beredar 1.19B WAXL. Selama 24 jam terakhir, WAXL diperdagangkan antara Rp 0.03997 (low) dan Rp 0.04086 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 47,447.350192240083160656, sementara all-time low aset ini adalah Rp 705.6424653384908742486.

Dalam kinerja jangka pendek, WAXL bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 126.87.

Informasi Pasar Axelar (WAXL)

Peringkat No.379 Kapitalisasi Pasar Rp 47.91MRp 47.91M Rp 47.91M Volume (24 Jam) Rp 126.87Rp 126.87 Rp 126.87 Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh Rp 50.22MRp 50.22M Rp 50.22M Suplai Peredaran 1.19B 1.19B 1.19B Total Suplai 1,244,108,011.371426 1,244,108,011.371426 1,244,108,011.371426 Pangsa Pasar 0.01% Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Axelar saat ini adalah Rp 47.91M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 126.87. Suplai beredar WAXL adalah 1.19B, dan total suplainya sebesar 1244108011.371426. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 50.22M.