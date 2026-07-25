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Harga live Axelar hari ini adalah 0.04037 IDR. Kapitalisasi pasar WAXL adalah 47,914,901.67847587358 IDR. Lacak informasi harga aktual WAXL ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Axelar hari ini adalah 0.04037 IDR. Kapitalisasi pasar WAXL adalah 47,914,901.67847587358 IDR. Lacak informasi harga aktual WAXL ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

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Harga Axelar(WAXL)

Harga Live 1 WAXL ke IDR:

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1D
IDR
Grafik Harga Live Axelar (WAXL)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-25 13:27:21 (UTC+8)

Harga Axelar Hari Ini

Harga live Axelar (WAXL) hari ini adalah Rp 0.04037, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAXL ke IDR saat ini adalah Rp 0.04037 per WAXL.

Axelar saat ini berada di peringkat #379 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 47.91M, dengan suplai yang beredar 1.19B WAXL. Selama 24 jam terakhir, WAXL diperdagangkan antara Rp 0.03997 (low) dan Rp 0.04086 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 47,447.350192240083160656, sementara all-time low aset ini adalah Rp 705.6424653384908742486.

Dalam kinerja jangka pendek, WAXL bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 126.87.

Informasi Pasar Axelar (WAXL)

No.379

Rp 47.91M
Rp 47.91MRp 47.91M

Rp 126.87
Rp 126.87Rp 126.87

Rp 50.22M
Rp 50.22MRp 50.22M

1.19B
1.19B 1.19B

1,244,108,011.371426
1,244,108,011.371426 1,244,108,011.371426

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Axelar saat ini adalah Rp 47.91M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 126.87. Suplai beredar WAXL adalah 1.19B, dan total suplainya sebesar 1244108011.371426. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 50.22M.

Riwayat Harga Axelar IDR

Rentang perubahan harga 24 jam:
Rp 0.03997
Rp 0.03997Rp 0.03997
Low 24 Jam
Rp 0.04086
Rp 0.04086Rp 0.04086
High 24 Jam

Rp 0.03997
Rp 0.03997Rp 0.03997

Rp 0.04086
Rp 0.04086Rp 0.04086

Rp 47,447.350192240083160656
Rp 47,447.350192240083160656Rp 47,447.350192240083160656

Rp 705.6424653384908742486
Rp 705.6424653384908742486Rp 705.6424653384908742486

0.00%

--

-0.60%

-0.60%

Riwayat Harga Axelar (WAXL) IDR

Pantau perubahan harga Axelar untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (IDR)Perubahan (%)
Hari ini----
30 DaysRp -0.00121-2.92%
60 HariRp -0.01659-29.13%
90 HariRp -0.01555-27.81%
Perubahan Harga Axelar Hari Ini

Hari ini, WAXL tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Axelar 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp -0.00121 (-2.92%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Axelar 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WAXL terlihat mengalami perubahan Rp -0.01659 (-29.13%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Axelar 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.01555 (-27.81%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Axelar (WAXL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Axelar sekarang.

Analisis untuk Axelar

Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga Axelar terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Axelar?

Harga Axelar (WAXL) dipengaruhi oleh: 1) Adopsi dan volume transaksi jembatan lintas rantai 2) Kemitraan integrasi dengan jaringan blockchain utama 3) Total nilai yang dikunci (TVL) dalam ekosistem Axelar 4) Persaingan dari solusi interoperabilitas lainnya 5) Sentimen pasar DeFi secara keseluruhan 6) Utilitas token dan imbalan staking 7) Pembaruan dan perkembangan keamanan jaringan 8) Berita regulasi yang memengaruhi protokol lintas rantai.

Mengapa orang ingin tahu harga Axelar hari ini?

Orang ingin mengetahui harga Axelar (WAXL) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, memantau kinerja portofolio, mengatur waktu masuk/keluar pasar, menilai peluang investasi, dan tetap up-to-date dengan tren pasar. Harga real-time membantu para pedagang memanfaatkan volatilitas.

Prediksi Harga untuk Axelar

Prediksi Harga Axelar (WAXL) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WAXL pada tahun 2030 adalah Rp -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Axelar (WAXL) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Axelar berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Axelar yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WAXL pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Axelar.

Tentang Axelar

WAXL (Worldwide Asset eXchange Liquid) adalah mata uang kripto yang beroperasi dalam blockchain WAX, sebuah platform desentralisasi yang dirancang untuk memfasilitasi pembuatan, pembelian, penjualan, dan perdagangan barang virtual. Tujuan utama dari WAXL adalah untuk berfungsi sebagai token utilitas asli untuk platform WAX, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas platform, termasuk tata kelola blockchain WAX melalui mekanisme pemungutan suara dan staking. Dibangun di atas algoritma konsensus Delegated Proof of Stake (DPoS), WAXL memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan efisiensi blockchain WAX. Penggunaan token yang biasa mencakup biaya transaksi, staking, dan pemungutan suara, sehingga memberikan konteks ekosistem untuk utilitasnya dalam platform WAX.

Cara membeli & berinvestasi Axelar di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Axelar? Pembelian WAXL dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Axelar. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Axelar (WAXL) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Axelar akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Axelar (WAXL)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Axelar

Dengan memiliki Axelar, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

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    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

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  • Launchpool MEXC

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    Prapasar MEXC

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Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Axelar (WAXL) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

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Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Axelar (WAXL)

Axelar adalah jaringan overlay universal, yang secara aman menghubungkan semua ekosistem blockchain, aplikasi, aset, dan pengguna untuk menghadirkan interoperabilitas Web3. Ini adalah lapisan transport terdesentralisasi full-stack, memenuhi permintaan yang meningkat untuk layanan lintas rantai dengan keamanan dan komposisi blockchain maksimum.

Sumber Daya Axelar

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Axelar, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Axelar
Explorer Blok

Kategori :

Crypto-Backed TokensWrapped-Tokens

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Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-25 13:27:21 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Axelar (WAXL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

Jelajahi Axelar Selengkapnya

WAXL USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada WAXL dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures WAXL USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Axelar (WAXL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Axelar secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
WAXL/USDT
Rp720.8927418
Rp720.8927418Rp720.8927418
0.00%
0.00% (USDT)

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-1.97%

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Rp1,296,071.2212
Rp1,296,071.2212Rp1,296,071.2212

-2.90%

GlobalFoundries

GlobalFoundries

GFSON

Rp972,856.9872
Rp972,856.9872Rp972,856.9872

-1.14%

FirstMajesticSilver

FirstMajesticSilver

AGON

Rp289,642.8108
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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

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