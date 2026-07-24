Tabel Konversi Axelar ke Kwanza Angola
Tabel Konversi WAXL ke AOA
Tabel Konversi AOA ke WAXL
- 1 WAXL37.09 AOA
- 5 WAXL185.46 AOA
- 10 WAXL370.91 AOA
- 50 WAXL1,854.56 AOA
- 100 WAXL3,709.12 AOA
- 1,000 WAXL37,091.19 AOA
- 5,000 WAXL185,455.96 AOA
- 10,000 WAXL370,911.91 AOA
- 1 AOA0.02696 WAXL
- 5 AOA0.1348 WAXL
- 10 AOA0.2696 WAXL
- 50 AOA1.348 WAXL
- 100 AOA2.696 WAXL
- 1,000 AOA26.96 WAXL
- 5,000 AOA134.8 WAXL
- 10,000 AOA269.6 WAXL
Axelar (WAXL) saat ini diperdagangkan seharga Kz 37.09 AOA , yang mencerminkan perubahan 0.04% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Kz133.78K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Kz44.02B AOA. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Axelar Harga khusus dari kami.
1.09T AOA
Suplai Peredaran
133.78K
Volume Trading 24 Jam
44.02B AOA
Kapitalisasi Pasar
0.04%
Perubahan Harga (1 Hari)
Kz 0.04086
High 24 Jam
Kz 0.03997
Low 24 Jam
Grafik tren WAXL ke AOA di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Axelar terhadap AOA. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Axelar saat ini.
Ringkasan Konversi WAXL ke AOA
Per | 1 WAXL = 37.09 AOA | 1 AOA = 0.02696 WAXL
Kurs untuk 1 WAXL ke AOA hari ini adalah 37.09 AOA.
Pembelian 5 WAXL akan dikenai biaya 185.46 AOA, sedangkan 10 WAXL memiliki nilai 370.91 AOA.
1 AOA dapat di-trade dengan 0.02696 WAXL.
50 AOA dapat dikonversi ke 1.348 WAXL, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WAXL ke AOA telah berubah sebesar -0.72% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.04%, sehingga mencapai high senilai 37.54 AOA dan low senilai 36.72 AOA.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WAXL adalah 37.29 AOA yang menunjukkan perubahan -0.55% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WAXL telah berubah sebesar -13.9 AOA, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -27.27% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WAXL ke AOA
Dalam 24 jam terakhir, Axelar (WAXL) telah berfluktuasi antara 36.72 AOA dan 37.54 AOA, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 36.25 AOA dan high 38.84 AOA. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WAXL ke AOA secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Kz 36.75
|Kz 36.75
|Kz 36.75
|Kz 82.69
|Low
|Kz 27.56
|Kz 27.56
|Kz 27.56
|Kz 27.56
|Rata-rata
|Kz 36.75
|Kz 36.75
|Kz 36.75
|Kz 45.93
|Volatilitas
|+2.20%
|+6.94%
|+16.41%
|+94.55%
|Perubahan
|-0.12%
|-0.68%
|-0.54%
|-27.85%
Prakiraan Harga Axelar dalam AOA untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Axelar dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WAXL ke AOA untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WAXL untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Axelar dapat mencapai sekitar Kz38.95 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WAXL untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WAXL mungkin naik menjadi sekitar Kz45.08 AOA, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Axelar kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Axelar
Ringkasan Kwanza Angola
Statistik Pasar WAXL ke AOA
1,244,108,011.371426
ETH
Kurs WAXL ke AOA Saat Ini
Harga live Axelar (WAXL) hari ini adalah Kz 37.091191145773910255, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAXL ke AOA saat ini adalah Kz 37.091191145773910255 per WAXL.
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Kwanza Angola adalah mata uang resmi Angola, sebuah negara yang terletak di Afrika bagian selatan. Mata uang ini diatur dan diterbitkan oleh Bank Nasional Angola, lembaga perbankan sentral negara tersebut. Kwanza merupakan komponen utama dalam perekonomian Angola, digunakan dalam transaksi sehari-hari mulai dari pembelian di pasar hingga transaksi bisnis skala besar. Kwanza memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi negara ini, melambangkan kedaulatan ekonomi bangsa.
Kwanza, yang dibagi menjadi unit-unit lebih kecil yang disebut centimos, digunakan dalam semua aspek perekonomian Angola. Mata uang ini digunakan untuk pembayaran upah, penetapan harga barang dan jasa, serta akuntansi. Kwanza juga digunakan dalam sektor keuangan untuk pinjaman, tabungan, dan investasi. Ketersediaan dan peredaran Kwanza berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan di negara ini.
Nilai Kwanza Angola ditentukan oleh pasar valuta asing. Seperti mata uang fiat lainnya, nilainya tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, melainkan oleh stabilitas ekonomi dan kredibilitas negara tersebut. Hal ini membuat Kwanza rentan terhadap fluktuasi di pasar valuta internasional, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk indikator ekonomi, peristiwa geopolitik, dan perdagangan internasional.
Kwanza Angola juga digunakan dalam transaksi perdagangan internasional negara tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa dolar AS dan mata uang utama lainnya juga banyak digunakan untuk tujuan ini karena tingkat penerimaan dan stabilitas globalnya. Praktik ini umum dilakukan di banyak negara dengan mata uang yang kurang dikenal secara internasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Angola telah menerapkan berbagai kebijakan moneter untuk menstabilkan Kwanza dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini difokuskan pada pengendalian inflasi, pengelolaan cadangan devisa negara, serta promosi stabilitas ekonomi. Namun, langkah-langkah ini juga membawa tantangan, karena negara harus menyeimbangkan antara menjaga nilai Kwanza yang stabil dan memastikan ekonominya tetap kompetitif di pasar global.
Sebagai kesimpulan, Kwanza Angola, sebagai mata uang resmi negara, memegang peran penting dalam aktivitas ekonomi negara tersebut. Nilainya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kinerja ekonomi negara, perdagangan internasional, dan pasar valuta asing global. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pemerintah Angola terus berupaya menciptakan ekonomi yang stabil dan tangguh, dengan Kwanza sebagai pusatnya.
Pasangan Perdagangan WAXL yang Tersedia di MEXC
Spot
WAXL/USDT
|0.04
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WAXL, yang mencakup pasar tempat Axelar dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WAXL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
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WAXL dan AOA dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Axelar (WAXL) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Axelar
- Harga Saat Ini (USD): $0.04037
- Perubahan 7 Hari: -0.72%
- Tren 30 Hari: -0.55%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WAXL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke AOA, harga USD WAXL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WAXL] [WAXL ke USD]
Kwanza Angola (AOA) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (AOA/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- AOA yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WAXL yang sama.
- AOA yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs WAXL ke AOA?
Kurs antara Axelar (WAXL) dan Kwanza Angola (AOA) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WAXL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WAXL ke AOA. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit AOA memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal AOA
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan AOA. Ketika AOA melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WAXL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Axelar, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WAXL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke AOA.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs WAXL ke AOA di Indonesia?
Kurs WAXL ke AOA di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari WAXL (sering kali dalam AOA) yang dikonversi ke AOA menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs WAXL ke AOA sering berubah di Indonesia?
Kurs WAXL ke AOA sering berubah karena WAXL dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs WAXL ke AOA di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs WAXL ke AOA dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs WAXL ke AOA mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi WAXL ke AOA atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi WAXL ke AOA dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren WAXL terhadap AOA seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs WAXL ke AOA di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan AOA, sehingga memengaruhi kurs meskipun WAXL tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WAXL ke AOA?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs WAXL ke AOA.
Dapatkah saya membandingkan kurs WAXL ke AOA dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WAXL keAOA wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WAXL ke AOA sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga WAXL, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi WAXL ke AOA dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga WAXL ke AOA target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi WAXL dan AOA di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk WAXL dan AOA.
Apa perbedaan antara mengonversi WAXL ke AOA dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara WAXL dan AOA. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah WAXL ke AOA merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga WAXL dalam AOA atau stablecoin. WAXL ke AOA berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs WAXL ke AOA selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. AOA dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WAXL ke AOA yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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