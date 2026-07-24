Tabel Konversi Axelar ke Franc Guinea
Tabel Konversi WAXL ke GNF
Tabel Konversi GNF ke WAXL
- 1 WAXL361.26 GNF
- 5 WAXL1,806.31 GNF
- 10 WAXL3,612.62 GNF
- 50 WAXL18,063.12 GNF
- 100 WAXL36,126.24 GNF
- 1,000 WAXL361,262.42 GNF
- 5,000 WAXL1,806,312.08 GNF
- 10,000 WAXL3,612,624.15 GNF
- 1 GNF0.002768 WAXL
- 5 GNF0.01384 WAXL
- 10 GNF0.02768 WAXL
- 50 GNF0.1384 WAXL
- 100 GNF0.2768 WAXL
- 1,000 GNF2.768 WAXL
- 5,000 GNF13.84 WAXL
- 10,000 GNF27.68 WAXL
Axelar (WAXL) saat ini diperdagangkan seharga GFr 361.26 GNF , yang mencerminkan perubahan 0.53% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai GFr3.39M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar GFr428.78B GNF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Axelar Harga khusus dari kami.
10.43T GNF
Suplai Peredaran
3.39M
Volume Trading 24 Jam
428.78B GNF
Kapitalisasi Pasar
0.53%
Perubahan Harga (1 Hari)
GFr 0.04133
High 24 Jam
GFr 0.04072
Low 24 Jam
Grafik tren WAXL ke GNF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Axelar terhadap GNF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Axelar saat ini.
Ringkasan Konversi WAXL ke GNF
Per | 1 WAXL = 361.26 GNF | 1 GNF = 0.002768 WAXL
Kurs untuk 1 WAXL ke GNF hari ini adalah 361.26 GNF.
Pembelian 5 WAXL akan dikenai biaya 1,806.31 GNF, sedangkan 10 WAXL memiliki nilai 3,612.62 GNF.
1 GNF dapat di-trade dengan 0.002768 WAXL.
50 GNF dapat dikonversi ke 0.1384 WAXL, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WAXL ke GNF telah berubah sebesar +3.76% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.53%, sehingga mencapai high senilai 363.2 GNF dan low senilai 357.84 GNF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WAXL adalah 366.1 GNF yang menunjukkan perubahan -1.33% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WAXL telah berubah sebesar -146.84 GNF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -28.91% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WAXL ke GNF
Dalam 24 jam terakhir, Axelar (WAXL) telah berfluktuasi antara 357.84 GNF dan 363.2 GNF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 347.99 GNF dan high 371.46 GNF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WAXL ke GNF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|GFr 351.5
|GFr 351.5
|GFr 351.5
|GFr 790.89
|Low
|GFr 351.5
|GFr 263.63
|GFr 263.63
|GFr 263.63
|Rata-rata
|GFr 351.5
|GFr 351.5
|GFr 351.5
|GFr 439.38
|Volatilitas
|+1.49%
|+6.74%
|+12.70%
|+91.38%
|Perubahan
|+0.44%
|+3.76%
|-1.32%
|-28.99%
Prakiraan Harga Axelar dalam GNF untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Axelar dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WAXL ke GNF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WAXL untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Axelar dapat mencapai sekitar GFr379.33 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WAXL untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WAXL mungkin naik menjadi sekitar GFr439.12 GNF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Axelar kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Axelar
Ringkasan Franc Guinea
Statistik Pasar WAXL ke GNF
1,244,108,011.371426
ETH
Kurs WAXL ke GNF Saat Ini
Harga live Axelar (WAXL) hari ini adalah GFr 361.2624154672912271, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAXL ke GNF saat ini adalah GFr 361.2624154672912271 per WAXL.
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Franc Guinea adalah mata uang resmi Guinea, sebuah negara yang terletak di pesisir barat Afrika. Mata uang ini dilambangkan dengan simbol "FG" atau "GNF", yang merupakan singkatan dari "Franc Guinéen". Bank sentral Guinea, Banque Centrale de la République de Guinée, bertanggung jawab atas penerbitan dan pengaturan Franc Guinea.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Franc Guinea digunakan untuk segala jenis transaksi, mulai dari membeli bahan makanan di pasar lokal hingga transaksi bisnis skala besar. Franc Guinea merupakan medium pertukaran utama di negara ini, yang sangat penting bagi kelancaran perekonomian domestik. Mata uang ini tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas, dengan berbagai pecahan untuk memfasilitasi berbagai tingkat transaksi.
Meskipun merupakan mata uang resmi, Franc Guinea tidak umum digunakan untuk transaksi internasional. Karena fluktuasi nilai mata uang tersebut serta faktor ekonomi lainnya, perusahaan dan individu sering lebih memilih menggunakan mata uang internasional yang lebih stabil, seperti Dolar AS atau Euro, untuk transaksi lintas batas.
Franc Guinea tidak dikaitkan dengan mata uang lain, dan nilainya ditentukan oleh pasar valuta asing. Ini berarti bahwa nilai tukar Franc Guinea terhadap mata uang lain dapat berfluktuasi secara signifikan, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, dan kinerja ekonomi negara tersebut.
Meskipun Franc Guinea memainkan peran penting dalam perekonomian negara, penting untuk dicatat bahwa seperti halnya mata uang lain, mata uang ini juga menghadapi berbagai risiko. Risiko-risiko tersebut meliputi depresiasi mata uang, inflasi, dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi individu maupun perusahaan yang berurusan dengan Franc Guinea untuk selalu memantau kondisi ekonomi dan kebijakan moneter negara tersebut.
Sebagai kesimpulan, Franc Guinea merupakan bagian integral dari perekonomian Guinea, berfungsi sebagai medium pertukaran utama di dalam negeri. Meskipun menghadapi tantangan akibat faktor ekonomi dan fluktuasi nilai, Franc Guinea tetap menjadi komponen penting dalam sistem keuangan negara tersebut.
Pasangan Perdagangan WAXL yang Tersedia di MEXC
Spot
WAXL/USDT
|0.04
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WAXL, yang mencakup pasar tempat Axelar dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WAXL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
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WAXL dan GNF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Axelar (WAXL) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Axelar
- Harga Saat Ini (USD): $0.04111
- Perubahan 7 Hari: +3.76%
- Tren 30 Hari: -1.33%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WAXL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GNF, harga USD WAXL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WAXL] [WAXL ke USD]
Franc Guinea (GNF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GNF/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GNF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WAXL yang sama.
- GNF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs WAXL ke GNF?
Kurs antara Axelar (WAXL) dan Franc Guinea (GNF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WAXL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WAXL ke GNF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GNF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GNF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GNF. Ketika GNF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WAXL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Axelar, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WAXL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GNF.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs WAXL ke GNF di Indonesia?
Kurs WAXL ke GNF di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari WAXL (sering kali dalam GNF) yang dikonversi ke GNF menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs WAXL ke GNF sering berubah di Indonesia?
Kurs WAXL ke GNF sering berubah karena WAXL dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs WAXL ke GNF di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs WAXL ke GNF dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs WAXL ke GNF mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi WAXL ke GNF atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi WAXL ke GNF dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren WAXL terhadap GNF seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs WAXL ke GNF di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan GNF, sehingga memengaruhi kurs meskipun WAXL tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WAXL ke GNF?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs WAXL ke GNF.
Dapatkah saya membandingkan kurs WAXL ke GNF dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WAXL keGNF wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WAXL ke GNF sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga WAXL, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi WAXL ke GNF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga WAXL ke GNF target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi WAXL dan GNF di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk WAXL dan GNF.
Apa perbedaan antara mengonversi WAXL ke GNF dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara WAXL dan GNF. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah WAXL ke GNF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga WAXL dalam GNF atau stablecoin. WAXL ke GNF berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs WAXL ke GNF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. GNF dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WAXL ke GNF yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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