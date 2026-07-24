Tabel Konversi Axelar ke Shekel Baru Israel

Tabel Konversi WAXL ke ILS

Tabel Konversi ILS ke WAXL

  • 1 WAXL
    0.120381 ILS
  • 5 WAXL
    0.601904 ILS
  • 10 WAXL
    1.2 ILS
  • 50 WAXL
    6.02 ILS
  • 100 WAXL
    12.04 ILS
  • 1,000 WAXL
    120.38 ILS
  • 5,000 WAXL
    601.9 ILS
  • 10,000 WAXL
    1,203.81 ILS
  • 1 ILS
    8.306 WAXL
  • 5 ILS
    41.53 WAXL
  • 10 ILS
    83.069 WAXL
  • 50 ILS
    415.3 WAXL
  • 100 ILS
    830.6 WAXL
  • 1,000 ILS
    8,306 WAXL
  • 5,000 ILS
    41,534 WAXL
  • 10,000 ILS
    83,069 WAXL

Harga dan Statistik Pasar Axelar dalam Shekel Baru Israel

Axelar (WAXL) saat ini diperdagangkan seharga ₪‎ 0.120381 ILS , yang mencerminkan perubahan 0.04% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₪‎434.18 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₪‎142.88M ILS. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Axelar Harga khusus dari kami.

3.54B ILS

Suplai Peredaran

434.18

Volume Trading 24 Jam

142.88M ILS

Kapitalisasi Pasar

0.04%

Perubahan Harga (1 Hari)

₪ 0.04086

High 24 Jam

₪ 0.03997

Low 24 Jam

Grafik tren WAXL ke ILS di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Axelar terhadap ILS. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Axelar saat ini.

Ringkasan Konversi WAXL ke ILS

Per | 1 WAXL = 0.120381 ILS | 1 ILS = 8.306 WAXL

  • Kurs untuk 1 WAXL ke ILS hari ini adalah 0.120381 ILS.

  • Pembelian 5 WAXL akan dikenai biaya 0.601904 ILS, sedangkan 10 WAXL memiliki nilai 1.2 ILS.

  • 1 ILS dapat di-trade dengan 8.306 WAXL.

  • 50 ILS dapat dikonversi ke 415.3 WAXL, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 WAXL ke ILS telah berubah sebesar -0.72% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.04%, sehingga mencapai high senilai 0.121842 ILS dan low senilai 0.119188 ILS.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 WAXL adalah 0.121037 ILS yang menunjukkan perubahan -0.55% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, WAXL telah berubah sebesar -0.045117 ILS, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -27.27% pada nilainya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga WAXL ke ILS

Dalam 24 jam terakhir, Axelar (WAXL) telah berfluktuasi antara 0.119188 ILS dan 0.121842 ILS, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.117637 ILS dan high 0.126046 ILS. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WAXL ke ILS secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
High₪ 0.11₪ 0.11₪ 0.11₪ 0.26
Low₪ 0.08₪ 0.08₪ 0.08₪ 0.08
Rata-rata₪ 0.11₪ 0.11₪ 0.11₪ 0.14
Volatilitas+2.20%+6.94%+16.41%+94.55%
Perubahan-0.12%-0.68%-0.54%-27.85%

Prakiraan Harga Axelar dalam ILS untuk Tahun 2027 dan 2030

Prospek harga Axelar dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WAXL ke ILS untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga WAXL untuk Tahun 2027

Pada tahun 2027, Axelar dapat mencapai sekitar ₪‎0.1264 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.

Prediksi Harga WAXL untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, WAXL mungkin naik menjadi sekitar ₪‎0.146324 ILS, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Axelar kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Ringkasan Axelar

Ringkasan Shekel Baru Israel

Statistik Pasar WAXL ke ILS

₪ 0.120380782405044281879
₪ 0.120380782405044281879₪ 0.120380782405044281879

₪ 434.17
₪ 434.17₪ 434.17

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1,244,108,011.371426

ETH

Kurs WAXL ke ILS Saat Ini

Harga live Axelar (WAXL) hari ini adalah ₪ 0.120380782405044281879, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAXL ke ILS saat ini adalah ₪ 0.120380782405044281879 per WAXL.

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Harga KriptoPrediksi Harga KriptoCara Membeli Kripto

The Israeli New Shekel (ILS) adalah mata uang resmi Negara Israel, yang merupakan salah satu pemain penting dalam perekonomian global. Diperkenalkan untuk menggantikan Shekel lama akibat masa inflasi tinggi, Israeli New Shekel sejak itu telah stabil dan menempati posisi sebagai mata uang yang andal dan kuat. Mata uang ini digunakan dalam transaksi sehari-hari di dalam negeri, mulai dari pembelian bahan makanan hingga transaksi bisnis skala besar.

Di Israel, Israeli New Shekel biasa disebut hanya sebagai Shekel. Mata uang ini dibagi menjadi 100 unit kecil yang dikenal sebagai agorot. Bank of Israel, bank sentral negara tersebut, bertanggung jawab atas pencetakan dan pengaturan Israeli New Shekel. Bank ini juga bertanggung jawab menjaga stabilitas mata uang serta memastikan bahwa mata uang tersebut berfungsi sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitungan.

Selain digunakan di dalam negeri, Israeli New Shekel juga memainkan peran penting dalam keuangan internasional. Israel memiliki ekonomi yang beragam dan maju secara teknologi, sehingga Shekel digunakan dalam perdagangan internasional dan pasar valuta asing. Meskipun merupakan negara yang relatif kecil, mata uang Israel telah mendapatkan pengakuan atas stabilitas dan kekuatannya.

Israeli New Shekel juga digunakan sebagai patokan oleh negara-negara lain di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Stabilitas dan kekuatannya membuat mata uang ini menjadi pilihan menarik bagi negara-negara tersebut ketika mereka berupaya menstabilkan mata uang sendiri. Selain itu, peran Shekel dalam perekonomian global kemungkinan akan terus berkembang seiring dengan ekspansi dan diversifikasi ekonomi Israel.

Sebagai kesimpulan, Israeli New Shekel bukan hanya sekadar mata uang nasional, tetapi juga merupakan pemain penting dalam perekonomian global. Perannya melampaui batas-batas Israel, memengaruhi mata uang-mata uang lain serta berkontribusi pada stabilitas keuangan global. Mata uang ini merupakan bukti kekuatan dan ketahanan ekonomi Israel, sekaligus menjadi simbol kemampuan ekonomi negara tersebut.

Pasangan Perdagangan WAXL yang Tersedia di MEXC

Spot

Harga
Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
WAXL/USDT
WAXL/USDT
0.04Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WAXL, yang mencakup pasar tempat Axelar dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WAXL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Harga
Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
   

Jelajahi pasangan perdagangan Futures WAXL dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Axelar untuk perdagangan strategis.

Beli Axelar dengan ILS dalam 3 Langkah Mudah

  1. Buat Akun MEXCBuat Akun MEXC

    Buat Akun MEXC

    Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.

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    Danai akun Anda dengan ILS menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.

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    Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari Axelar, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan ILS yang telah didepositkan.

WAXL dan ILS dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

Axelar (WAXL) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga Axelar

  • Harga Saat Ini (USD): $0.04037
  • Perubahan 7 Hari: ‎-0.72%
  • Tren 30 Hari: ‎-0.55%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari WAXL, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WAXL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke ILS, harga USD WAXL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WAXL] [WAXL ke USD]

Shekel Baru Israel (ILS) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (ILS/USD): --
  • Perubahan 7 Hari: ‎--
  • Tren 30 Hari: ‎--

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena WAXL biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam ILS vs. USD memengaruhi kurs WAXL ke ILS.
  • ILS yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WAXL yang sama.
  • ILS yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

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Apa yang Memengaruhi Kurs WAXL ke ILS?

Kurs antara Axelar (WAXL) dan Shekel Baru Israel (ILS) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WAXL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WAXL ke ILS. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit ILS memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal ILS

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan ILS. Ketika ILS melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WAXL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti Axelar, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WAXL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke ILS.

Konversikan WAXL ke ILS Seketika

Gunakan konverter WAXL ke ILS kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana cara menghitung kurs WAXL ke ILS di Indonesia?

    Kurs WAXL ke ILS di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari WAXL (sering kali dalam ILS) yang dikonversi ke ILS menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.

  2. Mengapa kurs WAXL ke ILS sering berubah di Indonesia?

    Kurs WAXL ke ILS sering berubah karena WAXL dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.

  3. Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?

    Kurs WAXL ke ILS di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.

  4. Apakah kurs WAXL ke ILS dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?

    Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.

  5. Mengapa kurs WAXL ke ILS mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?

    Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.

  6. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi WAXL ke ILS atau sebaiknya saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.

  7. Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi WAXL ke ILS dengan lebih baik di Indonesia?

    Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.

  8. Bagaimana cara memahami tren WAXL terhadap ILS seiring waktu?

    Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.

  9. Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs WAXL ke ILS di Indonesia?

    Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan ILS, sehingga memengaruhi kurs meskipun WAXL tetap stabil.

  10. Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WAXL ke ILS?

    Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs WAXL ke ILS.

  11. Dapatkah saya membandingkan kurs WAXL ke ILS dengan mata uang lainnya?

    Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs WAXL keILS wajar?

    Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs WAXL ke ILS sepanjang hari?

    Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga WAXL, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi WAXL ke ILS dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?

    Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.

  15. Dapatkah saya mengatur harga WAXL ke ILS target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?

    Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.

  16. Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi WAXL dan ILS di Indonesia?

    Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk WAXL dan ILS.

  17. Apa perbedaan antara mengonversi WAXL ke ILS dan memperdagangkannya?

    Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara WAXL dan ILS. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.

  18. Apakah WAXL ke ILS merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Banyak investor melacak harga WAXL dalam ILS atau stablecoin. WAXL ke ILS berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.

  19. Apa yang terjadi pada kurs WAXL ke ILS selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. ILS dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs WAXL ke ILS yang akurat dan kompetitif?

    MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.