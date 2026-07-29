Tabel Konversi Axelar ke Pataca Makau
Tabel Konversi WAXL ke MOP
Tabel Konversi MOP ke WAXL
- 1 WAXL0.304895 MOP
- 5 WAXL1.52 MOP
- 10 WAXL3.05 MOP
- 50 WAXL15.24 MOP
- 100 WAXL30.49 MOP
- 1,000 WAXL304.89 MOP
- 5,000 WAXL1,524.47 MOP
- 10,000 WAXL3,048.95 MOP
- 1 MOP3.279 WAXL
- 5 MOP16.39 WAXL
- 10 MOP32.79 WAXL
- 50 MOP163.9 WAXL
- 100 MOP327.9 WAXL
- 1,000 MOP3,279 WAXL
- 5,000 MOP16,399 WAXL
- 10,000 MOP32,798 WAXL
Axelar (WAXL) saat ini diperdagangkan seharga MOP$ 0.304895 MOP , yang mencerminkan perubahan -2.02% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai MOP$3.49K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar MOP$361.88M MOP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Axelar Harga khusus dari kami.
9.60B MOP
Suplai Peredaran
3.49K
Volume Trading 24 Jam
361.88M MOP
Kapitalisasi Pasar
-2.02%
Perubahan Harga (1 Hari)
MOP$ 0.03868
High 24 Jam
MOP$ 0.03696
Low 24 Jam
Grafik tren WAXL ke MOP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Axelar terhadap MOP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Axelar saat ini.
Ringkasan Konversi WAXL ke MOP
Per | 1 WAXL = 0.304895 MOP | 1 MOP = 3.279 WAXL
Kurs untuk 1 WAXL ke MOP hari ini adalah 0.304895 MOP.
Pembelian 5 WAXL akan dikenai biaya 1.52 MOP, sedangkan 10 WAXL memiliki nilai 3.05 MOP.
1 MOP dapat di-trade dengan 3.279 WAXL.
50 MOP dapat dikonversi ke 163.9 WAXL, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WAXL ke MOP telah berubah sebesar -8.72% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.02%, sehingga mencapai high senilai 0.312738 MOP dan low senilai 0.298831 MOP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WAXL adalah 0.334568 MOP yang menunjukkan perubahan -8.87% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WAXL telah berubah sebesar -0.181191 MOP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -37.28% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WAXL ke MOP
Dalam 24 jam terakhir, Axelar (WAXL) telah berfluktuasi antara 0.298831 MOP dan 0.312738 MOP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.298831 MOP dan high 0.340632 MOP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WAXL ke MOP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|MOP$ 0.24
|MOP$ 0.32
|MOP$ 0.32
|MOP$ 0.72
|Low
|MOP$ 0.24
|MOP$ 0.24
|MOP$ 0.24
|MOP$ 0.24
|Rata-rata
|MOP$ 0.24
|MOP$ 0.32
|MOP$ 0.32
|MOP$ 0.4
|Volatilitas
|+4.51%
|+12.52%
|+18.80%
|+90.79%
|Perubahan
|-1.15%
|-8.71%
|-8.86%
|-36.63%
Prakiraan Harga Axelar dalam MOP untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Axelar dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WAXL ke MOP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WAXL untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Axelar dapat mencapai sekitar MOP$0.32014 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WAXL untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WAXL mungkin naik menjadi sekitar MOP$0.370602 MOP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Axelar kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Axelar
Ringkasan Pataca Makau
Statistik Pasar WAXL ke MOP
1,244,108,011.371426
ETH
Kurs WAXL ke MOP Saat Ini
Harga live Axelar (WAXL) hari ini adalah MOP$ 0.30489495098215888584, dengan perubahan 2.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAXL ke MOP saat ini adalah MOP$ 0.30489495098215888584 per WAXL.
Telusuri Axelar Selengkapnya di MEXC
Pataca Makau adalah mata uang resmi dari Daerah Administratif Khusus Makau, sebuah wilayah di pesisir selatan Tiongkok. Mata uang ini dikenal karena perannya yang signifikan dalam perekonomian Makau, salah satu destinasi perjudian dan pariwisata terkemuka di dunia. Pataca digunakan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, mulai dari transaksi sederhana di pasar lokal hingga operasi keuangan berskala besar di industri kasino yang berkembang pesat di kawasan tersebut.
Pataca Makau dilambangkan dengan simbol 'MOP$' dan dibagi menjadi 100 unit kecil yang disebut avos. Mata uang ini tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas. Koinnya berkisar dari 10 avos hingga 10 Pataca, sementara uang kertas diterbitkan dalam pecahan mulai dari 10 hingga 1.000 Pataca. Elemen desain fisik mata uang ini mencerminkan perpaduan unik antara pengaruh Tiongkok dan Portugis, mengingat Makau merupakan wilayah jajahan Portugis hingga tahun 1999.
Pataca Makau beroperasi berdasarkan sistem dewan mata uang, yang berarti nilai tukarnya tetap terhadap mata uang asing tertentu. Secara tidak langsung, Pataca terikat pada dolar Hong Kong, yang pada gilirannya terikat pada dolar AS. Sistem ini memastikan stabilitas nilai tukar dan meningkatkan kepercayaan terhadap mata uang tersebut. Namun, hal ini juga berarti bahwa kebijakan moneter Makau sebagian besar ditentukan oleh faktor-faktor eksternal.
Dalam perdagangan internasional, Pataca Makau tidak umum digunakan. Sebagian besar transaksi internasional dilakukan dalam mata uang utama dunia lainnya, seperti dolar AS atau euro. Namun, di dalam Makau sendiri, Pataca diterima secara luas dan merupakan metode pembayaran yang disukai untuk sebagian besar transaksi lokal.
Sebagai kesimpulan, Pataca Makau memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Makau. Stabilitas dan penerimaan luasnya telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis di kawasan ini. Meskipun penggunaannya terbatas dalam perdagangan internasional, Pataca tetap menjadi simbol penting dari identitas budaya dan ekonomi Makau yang unik. Pataca ini mengingatkan kita akan sejarah kaya wilayah ini serta kondisi masa kini yang penuh semangat.
Pasangan Perdagangan WAXL yang Tersedia di MEXC
Spot
WAXL/USDT
|0.03
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WAXL, yang mencakup pasar tempat Axelar dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WAXL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures WAXL dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Axelar untuk perdagangan strategis.
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WAXL dan MOP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Axelar (WAXL) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Axelar
- Harga Saat Ini (USD): $0.03771
- Perubahan 7 Hari: -8.72%
- Tren 30 Hari: -8.87%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WAXL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MOP, harga USD WAXL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WAXL] [WAXL ke USD]
Pataca Makau (MOP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MOP/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MOP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WAXL yang sama.
- MOP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs WAXL ke MOP?
Kurs antara Axelar (WAXL) dan Pataca Makau (MOP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WAXL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WAXL ke MOP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MOP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MOP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MOP. Ketika MOP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WAXL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Axelar, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WAXL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MOP.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs WAXL ke MOP di Indonesia?
Kurs WAXL ke MOP di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari WAXL (sering kali dalam MOP) yang dikonversi ke MOP menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs WAXL ke MOP sering berubah di Indonesia?
Kurs WAXL ke MOP sering berubah karena WAXL dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs WAXL ke MOP di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs WAXL ke MOP dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs WAXL ke MOP mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi WAXL ke MOP atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi WAXL ke MOP dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren WAXL terhadap MOP seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs WAXL ke MOP di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan MOP, sehingga memengaruhi kurs meskipun WAXL tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WAXL ke MOP?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs WAXL ke MOP.
Dapatkah saya membandingkan kurs WAXL ke MOP dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WAXL keMOP wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WAXL ke MOP sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga WAXL, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi WAXL ke MOP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga WAXL ke MOP target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi WAXL dan MOP di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk WAXL dan MOP.
Apa perbedaan antara mengonversi WAXL ke MOP dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara WAXL dan MOP. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah WAXL ke MOP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga WAXL dalam MOP atau stablecoin. WAXL ke MOP berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs WAXL ke MOP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. MOP dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WAXL ke MOP yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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Mengapa Harus Membeli Axelar dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Axelar.
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Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.