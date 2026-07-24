Tabel Konversi Axelar ke Kwaca Malawi
Tabel Konversi WAXL ke MWK
Tabel Konversi MWK ke WAXL
- 1 WAXL70.09 MWK
- 5 WAXL350.45 MWK
- 10 WAXL700.89 MWK
- 50 WAXL3,504.47 MWK
- 100 WAXL7,008.95 MWK
- 1,000 WAXL70,089.48 MWK
- 5,000 WAXL350,447.42 MWK
- 10,000 WAXL700,894.84 MWK
- 1 MWK0.01426 WAXL
- 5 MWK0.07133 WAXL
- 10 MWK0.1426 WAXL
- 50 MWK0.7133 WAXL
- 100 MWK1.426 WAXL
- 1,000 MWK14.26 WAXL
- 5,000 MWK71.33 WAXL
- 10,000 MWK142.6 WAXL
Axelar (WAXL) saat ini diperdagangkan seharga MK 70.09 MWK , yang mencerminkan perubahan 0.04% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai MK252.79K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar MK83.19B MWK. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Axelar Harga khusus dari kami.
2.06T MWK
Suplai Peredaran
252.79K
Volume Trading 24 Jam
83.19B MWK
Kapitalisasi Pasar
0.04%
Perubahan Harga (1 Hari)
MK 0.04086
High 24 Jam
MK 0.03997
Low 24 Jam
Grafik tren WAXL ke MWK di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Axelar terhadap MWK. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Axelar saat ini.
Ringkasan Konversi WAXL ke MWK
Per | 1 WAXL = 70.09 MWK | 1 MWK = 0.01426 WAXL
Kurs untuk 1 WAXL ke MWK hari ini adalah 70.09 MWK.
Pembelian 5 WAXL akan dikenai biaya 350.45 MWK, sedangkan 10 WAXL memiliki nilai 700.89 MWK.
1 MWK dapat di-trade dengan 0.01426 WAXL.
50 MWK dapat dikonversi ke 0.7133 WAXL, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WAXL ke MWK telah berubah sebesar -0.69% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.04%, sehingga mencapai high senilai 70.94 MWK dan low senilai 69.4 MWK.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WAXL adalah 70.47 MWK yang menunjukkan perubahan -0.55% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WAXL telah berubah sebesar -26.27 MWK, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -27.27% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WAXL ke MWK
Dalam 24 jam terakhir, Axelar (WAXL) telah berfluktuasi antara 69.4 MWK dan 70.94 MWK, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 68.49 MWK dan high 73.39 MWK. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WAXL ke MWK secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|MK 69.44
|MK 69.44
|MK 69.44
|MK 156.25
|Low
|MK 52.08
|MK 52.08
|MK 52.08
|MK 52.08
|Rata-rata
|MK 69.44
|MK 69.44
|MK 69.44
|MK 86.8
|Volatilitas
|+2.20%
|+6.94%
|+16.41%
|+94.55%
|Perubahan
|-0.12%
|-0.68%
|-0.54%
|-27.85%
Prakiraan Harga Axelar dalam MWK untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Axelar dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WAXL ke MWK untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WAXL untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Axelar dapat mencapai sekitar MK73.59 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WAXL untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WAXL mungkin naik menjadi sekitar MK85.19 MWK, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Axelar kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Axelar
Ringkasan Kwaca Malawi
Statistik Pasar WAXL ke MWK
1,244,108,011.371426
ETH
Kurs WAXL ke MWK Saat Ini
Harga live Axelar (WAXL) hari ini adalah MK 70.089483649732272275, dengan perubahan 0.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAXL ke MWK saat ini adalah MK 70.089483649732272275 per WAXL.
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Kwacha Malawi adalah mata uang resmi Malawi, sebuah negara yang terkurung daratan yang terletak di Afrika Tenggara. Mata uang ini dilambangkan dengan simbol "MK" dan kode ISO 4217 "MWK". Kwacha Malawi memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut, memfasilitasi segala bentuk transaksi keuangan, mulai dari pembelian sehari-hari di rumah tangga hingga operasi bisnis skala besar.
Seperti mata uang fiat lainnya, Kwacha Malawi tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya berasal dari stabilitas ekonomi dan kredibilitas pemerintah Malawi. Bank Sentral Malawi bertanggung jawab atas pencetakan dan pengaturan Kwacha, memastikan stabilitas serta integritas mata uang ini.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Kwacha digunakan dalam berbagai macam transaksi. Kwacha merupakan alat tukar untuk barang dan jasa serta ukuran nilai untuk penetapan harga komoditas. Kwacha juga berfungsi sebagai penyimpan nilai bagi tabungan dan investasi di dalam negeri. Denominasi Kwacha dirancang untuk memenuhi berbagai tingkat transaksi ekonomi, mulai dari pembelian bernilai rendah hingga transaksi bernilai tinggi.
Nilai Kwacha dibandingkan dengan mata uang lain ditentukan oleh pasar valuta asing, dan mata uang ini rentan mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor, termasuk inflasi, suku bunga, stabilitas politik, dan kinerja ekonomi. Hal ini berdampak pada hubungan perdagangan Malawi, karena perubahan nilai tukar dapat memengaruhi daya saing ekspor negara serta biaya impor.
Dalam konteks ekonomi global yang lebih luas, Kwacha Malawi merupakan salah satu dari banyak mata uang Afrika yang biasanya tidak banyak digunakan di luar negara asalnya. Nilai dan stabilitas Kwacha sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi dan tata kelola pemerintahan Malawi. Oleh karena itu, memahami dinamika Kwacha dapat memberikan wawasan berharga mengenai kondisi dan prospek ekonomi negara tersebut.
Sebagai kesimpulan, Kwacha Malawi merupakan elemen penting dalam perekonomian Malawi. Mata uang ini digunakan untuk berbagai macam transaksi, dan nilainya ditentukan oleh kondisi ekonomi negara serta pasar valuta asing global. Memahami seluk-beluk mata uang ini dapat memberikan sudut pandang unik untuk melihat kondisi ekonomi Malawi.
Pasangan Perdagangan WAXL yang Tersedia di MEXC
Spot
WAXL/USDT
|0.04
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WAXL, yang mencakup pasar tempat Axelar dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WAXL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
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WAXL dan MWK dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Axelar (WAXL) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Axelar
- Harga Saat Ini (USD): $0.04037
- Perubahan 7 Hari: -0.69%
- Tren 30 Hari: -0.55%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WAXL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MWK, harga USD WAXL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WAXL] [WAXL ke USD]
Kwaca Malawi (MWK) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MWK/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MWK yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WAXL yang sama.
- MWK yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs WAXL ke MWK?
Kurs antara Axelar (WAXL) dan Kwaca Malawi (MWK) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WAXL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WAXL ke MWK. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MWK memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MWK
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MWK. Ketika MWK melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WAXL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Axelar, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WAXL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MWK.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs WAXL ke MWK di Indonesia?
Kurs WAXL ke MWK di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari WAXL (sering kali dalam MWK) yang dikonversi ke MWK menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs WAXL ke MWK sering berubah di Indonesia?
Kurs WAXL ke MWK sering berubah karena WAXL dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs WAXL ke MWK di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs WAXL ke MWK dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs WAXL ke MWK mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi WAXL ke MWK atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi WAXL ke MWK dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren WAXL terhadap MWK seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs WAXL ke MWK di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan MWK, sehingga memengaruhi kurs meskipun WAXL tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WAXL ke MWK?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs WAXL ke MWK.
Dapatkah saya membandingkan kurs WAXL ke MWK dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WAXL keMWK wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WAXL ke MWK sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga WAXL, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi WAXL ke MWK dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga WAXL ke MWK target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi WAXL dan MWK di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk WAXL dan MWK.
Apa perbedaan antara mengonversi WAXL ke MWK dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara WAXL dan MWK. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah WAXL ke MWK merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga WAXL dalam MWK atau stablecoin. WAXL ke MWK berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs WAXL ke MWK selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. MWK dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WAXL ke MWK yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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