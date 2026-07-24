Tabel Konversi Axelar ke Riyal Qatar
Tabel Konversi WAXL ke QAR
Tabel Konversi QAR ke WAXL
- 1 WAXL0.147756 QAR
- 5 WAXL0.738782 QAR
- 10 WAXL1.48 QAR
- 50 WAXL7.39 QAR
- 100 WAXL14.78 QAR
- 1,000 WAXL147.76 QAR
- 5,000 WAXL738.78 QAR
- 10,000 WAXL1,477.56 QAR
- 1 QAR6.767 WAXL
- 5 QAR33.83 WAXL
- 10 QAR67.67 WAXL
- 50 QAR338.3 WAXL
- 100 QAR676.7 WAXL
- 1,000 QAR6,767 WAXL
- 5,000 QAR33,839 WAXL
- 10,000 QAR67,678 WAXL
Axelar (WAXL) saat ini diperdagangkan seharga ﷼ 0.147756 QAR , yang mencerminkan perubahan 0.04% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ﷼519.96 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ﷼175.37M QAR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Axelar Harga khusus dari kami.
4.34B QAR
Suplai Peredaran
519.96
Volume Trading 24 Jam
175.37M QAR
Kapitalisasi Pasar
0.04%
Perubahan Harga (1 Hari)
﷼ 0.04086
High 24 Jam
﷼ 0.03997
Low 24 Jam
Grafik tren WAXL ke QAR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Axelar terhadap QAR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Axelar saat ini.
Ringkasan Konversi WAXL ke QAR
Per | 1 WAXL = 0.147756 QAR | 1 QAR = 6.767 WAXL
Kurs untuk 1 WAXL ke QAR hari ini adalah 0.147756 QAR.
Pembelian 5 WAXL akan dikenai biaya 0.738782 QAR, sedangkan 10 WAXL memiliki nilai 1.48 QAR.
1 QAR dapat di-trade dengan 6.767 WAXL.
50 QAR dapat dikonversi ke 338.3 WAXL, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WAXL ke QAR telah berubah sebesar -0.69% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.04%, sehingga mencapai high senilai 0.14955 QAR dan low senilai 0.146292 QAR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WAXL adalah 0.148562 QAR yang menunjukkan perubahan -0.55% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WAXL telah berubah sebesar -0.055377 QAR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -27.27% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WAXL ke QAR
Dalam 24 jam terakhir, Axelar (WAXL) telah berfluktuasi antara 0.146292 QAR dan 0.14955 QAR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.144389 QAR dan high 0.15471 QAR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WAXL ke QAR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|﷼ 0.14
|﷼ 0.14
|﷼ 0.14
|﷼ 0.32
|Low
|﷼ 0.1
|﷼ 0.1
|﷼ 0.1
|﷼ 0.1
|Rata-rata
|﷼ 0.14
|﷼ 0.14
|﷼ 0.14
|﷼ 0.18
|Volatilitas
|+2.20%
|+6.94%
|+16.41%
|+94.55%
|Perubahan
|-0.12%
|-0.68%
|-0.54%
|-27.85%
Prakiraan Harga Axelar dalam QAR untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Axelar dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WAXL ke QAR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WAXL untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Axelar dapat mencapai sekitar ﷼0.155144 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WAXL untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WAXL mungkin naik menjadi sekitar ﷼0.179599 QAR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Axelar kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Axelar
Ringkasan Riyal Qatar
Statistik Pasar WAXL ke QAR
1,244,108,011.371426
ETH
Kurs WAXL ke QAR Saat Ini
Harga live Axelar (WAXL) hari ini adalah ﷼ 0.147756381834559379871, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAXL ke QAR saat ini adalah ﷼ 0.147756381834559379871 per WAXL.
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Riyal Qatar adalah mata uang resmi Negara Qatar, sebuah negara kecil namun kaya yang terletak di pesisir timur laut Semenanjung Arab. Sebagai alat pembayaran sah yang diakui, mata uang ini memainkan peran penting dalam sistem ekonomi Qatar, memfasilitasi segala bentuk transaksi keuangan, mulai dari perdagangan sehari-hari hingga kesepakatan perdagangan internasional bernilai tinggi.
Riyal Qatar, yang dilambangkan sebagai QR atau QAR, dibagi menjadi 100 dirham, serupa dengan cara mata uang lain seperti dolar yang dibagi menjadi sen. Pembagian ini memungkinkan berbagai opsi harga dan transaksi keuangan, menjadikannya mata uang yang fleksibel untuk penggunaan domestik maupun internasional.
Dalam hal transaksi internasional, Riyal Qatar sering digunakan di pasar valuta asing global. Nilai Riyal Qatar, seperti kebanyakan mata uang fiat lainnya, dapat berfluktuasi berdasarkan berbagai faktor, termasuk indikator ekonomi, peristiwa geopolitik, dan sentimen pasar. Namun, penting untuk dicatat bahwa Riyal Qatar biasanya dikelola oleh bank sentral Qatar guna mempertahankan nilai tukar yang stabil, yang dapat memengaruhi nilainya di panggung global.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Riyal Qatar digunakan untuk membayar barang dan jasa, mulai dari belanja bahan makanan dan pembelian ritel hingga tagihan utilitas dan sewa. Mata uang ini juga digunakan untuk pembayaran upah dan gaji, menjadikannya bagian integral dari pasar tenaga kerja Qatar. Selain itu, Riyal Qatar sering digunakan dalam perencanaan keuangan dan investasi di dalam negeri; namun, perlu diingat bahwa investasi mengandung risiko dan harus dilakukan dengan pertimbangan yang cermat.
Sebagai kesimpulan, Riyal Qatar berperan sebagai tulang punggung ekonomi Qatar, memfasilitasi berbagai aktivitas keuangan. Perannya meluas hingga ke luar perbatasan negara, turut berkontribusi dalam perekonomian global melalui pasar valuta asing. Namun, seperti halnya semua mata uang fiat, nilainya dapat berfluktuasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Pasangan Perdagangan WAXL yang Tersedia di MEXC
Spot
WAXL/USDT
|0.04
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WAXL, yang mencakup pasar tempat Axelar dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WAXL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
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WAXL dan QAR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Axelar (WAXL) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Axelar
- Harga Saat Ini (USD): $0.04037
- Perubahan 7 Hari: -0.69%
- Tren 30 Hari: -0.55%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WAXL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke QAR, harga USD WAXL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WAXL] [WAXL ke USD]
Riyal Qatar (QAR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (QAR/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- QAR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WAXL yang sama.
- QAR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs WAXL ke QAR?
Kurs antara Axelar (WAXL) dan Riyal Qatar (QAR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WAXL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WAXL ke QAR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit QAR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal QAR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan QAR. Ketika QAR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WAXL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Axelar, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WAXL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke QAR.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs WAXL ke QAR di Indonesia?
Kurs WAXL ke QAR di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari WAXL (sering kali dalam QAR) yang dikonversi ke QAR menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs WAXL ke QAR sering berubah di Indonesia?
Kurs WAXL ke QAR sering berubah karena WAXL dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs WAXL ke QAR di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs WAXL ke QAR dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs WAXL ke QAR mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi WAXL ke QAR atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi WAXL ke QAR dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren WAXL terhadap QAR seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs WAXL ke QAR di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan QAR, sehingga memengaruhi kurs meskipun WAXL tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WAXL ke QAR?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs WAXL ke QAR.
Dapatkah saya membandingkan kurs WAXL ke QAR dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WAXL keQAR wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WAXL ke QAR sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga WAXL, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi WAXL ke QAR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga WAXL ke QAR target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi WAXL dan QAR di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk WAXL dan QAR.
Apa perbedaan antara mengonversi WAXL ke QAR dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara WAXL dan QAR. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah WAXL ke QAR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga WAXL dalam QAR atau stablecoin. WAXL ke QAR berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs WAXL ke QAR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. QAR dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WAXL ke QAR yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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