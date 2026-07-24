Tabel Konversi Axelar ke Manat Turkmenistan
Tabel Konversi WAXL ke TMT
Tabel Konversi TMT ke WAXL
- 1 WAXL0.141617 TMT
- 5 WAXL0.708086 TMT
- 10 WAXL1.42 TMT
- 50 WAXL7.08 TMT
- 100 WAXL14.16 TMT
- 1,000 WAXL141.62 TMT
- 5,000 WAXL708.09 TMT
- 10,000 WAXL1,416.17 TMT
- 1 TMT7.0612 WAXL
- 5 TMT35.30 WAXL
- 10 TMT70.61 WAXL
- 50 TMT353.06 WAXL
- 100 TMT706.1 WAXL
- 1,000 TMT7,061 WAXL
- 5,000 TMT35,306 WAXL
- 10,000 TMT70,612 WAXL
Axelar (WAXL) saat ini diperdagangkan seharga T 0.141617 TMT , yang mencerminkan perubahan 0.04% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai T498.35 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar T168.08M TMT. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Axelar Harga khusus dari kami.
4.16B TMT
Suplai Peredaran
498.35
Volume Trading 24 Jam
168.08M TMT
Kapitalisasi Pasar
0.04%
Perubahan Harga (1 Hari)
T 0.04086
High 24 Jam
T 0.03997
Low 24 Jam
Grafik tren WAXL ke TMT di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Axelar terhadap TMT. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Axelar saat ini.
Ringkasan Konversi WAXL ke TMT
Per | 1 WAXL = 0.141617 TMT | 1 TMT = 7.0612 WAXL
Kurs untuk 1 WAXL ke TMT hari ini adalah 0.141617 TMT.
Pembelian 5 WAXL akan dikenai biaya 0.708086 TMT, sedangkan 10 WAXL memiliki nilai 1.42 TMT.
1 TMT dapat di-trade dengan 7.0612 WAXL.
50 TMT dapat dikonversi ke 353.06 WAXL, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WAXL ke TMT telah berubah sebesar -0.69% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.04%, sehingga mencapai high senilai 0.143336 TMT dan low senilai 0.140214 TMT.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WAXL adalah 0.142389 TMT yang menunjukkan perubahan -0.55% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WAXL telah berubah sebesar -0.053076 TMT, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -27.27% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WAXL ke TMT
Dalam 24 jam terakhir, Axelar (WAXL) telah berfluktuasi antara 0.140214 TMT dan 0.143336 TMT, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.13839 TMT dan high 0.148282 TMT. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WAXL ke TMT secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|T 0.14
|T 0.14
|T 0.14
|T 0.31
|Low
|T 0.1
|T 0.1
|T 0.1
|T 0.1
|Rata-rata
|T 0.14
|T 0.14
|T 0.14
|T 0.17
|Volatilitas
|+2.20%
|+6.94%
|+16.41%
|+94.55%
|Perubahan
|-0.12%
|-0.68%
|-0.54%
|-27.85%
Prakiraan Harga Axelar dalam TMT untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Axelar dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WAXL ke TMT untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WAXL untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Axelar dapat mencapai sekitar T0.148698 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WAXL untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WAXL mungkin naik menjadi sekitar T0.172137 TMT, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Axelar kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Axelar
Ringkasan Manat Turkmenistan
Statistik Pasar WAXL ke TMT
1,244,108,011.371426
ETH
Kurs WAXL ke TMT Saat Ini
Harga live Axelar (WAXL) hari ini adalah T 0.14161722464094479043, dengan perubahan 0.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAXL ke TMT saat ini adalah T 0.14161722464094479043 per WAXL.
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Manat Turkmenistan (TMT) adalah mata uang nasional resmi Turkmenistan, sebuah negara di Asia Tengah yang berbatasan dengan Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, dan Laut Kaspia. Dinamai sesuai dengan satuan berat tradisional yang digunakan di wilayah tersebut, Manat merupakan bagian penting dari sistem ekonomi negara ini, memainkan peran krusial dalam transaksi sehari-hari serta kebijakan moneter.
Diperkenalkan sebagai mata uang resmi pada akhir abad ke-20, Manat menggantikan Rubel Rusia yang sebelumnya digunakan selama Turkmenistan menjadi bagian dari Uni Soviet. Peralihan ke Manat merupakan langkah penting dalam membangun kemandirian ekonomi dan membentuk kebijakan moneter sendiri bagi negara ini.
Manat digunakan dalam semua transaksi ekonomi di dalam negeri, mulai dari pembelian bahan makanan di pasar lokal hingga transaksi bisnis berskala besar. Manat juga merupakan mata uang yang digunakan pemerintah untuk pemungutan pajak dan pembayaran berbagai tagihan. Manat dibagi menjadi 100 Tennesi, mirip dengan cara dolar dibagi menjadi 100 sen.
Nilai Manat, seperti halnya mata uang lainnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti inflasi, stabilitas politik, kinerja ekonomi, dan kebijakan moneter. Bank Sentral Turkmenistan, otoritas moneter negara ini, memegang peranan penting dalam mengelola nilai Manat melalui kebijakan moneter yang diterapkannya.
Manat Turkmenistan tidak banyak diperdagangkan di pasar valuta asing internasional karena kebijakan ekonomi negara ini yang relatif terisolasi. Oleh karena itu, mendapatkan Manat di luar Turkmenistan bisa menjadi tantangan. Pertukaran mata uang di dalam negeri juga diatur ketat oleh pemerintah.
Sebagai kesimpulan, Manat Turkmenistan merupakan komponen penting dalam perekonomian Turkmenistan, memfasilitasi semua transaksi lokal sekaligus menjadi simbol signifikan dari otonomi ekonomi bangsa ini. Meskipun kehadirannya di pasar internasional terbatas, peran Manat dalam perekonomian Turkmenistan tak diragukan lagi sangat integral, membentuk lanskap keuangan negara serta memengaruhi kebijakan ekonominya.
Pasangan Perdagangan WAXL yang Tersedia di MEXC
Spot
WAXL/USDT
|0.04
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WAXL, yang mencakup pasar tempat Axelar dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WAXL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
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WAXL dan TMT dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Axelar (WAXL) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Axelar
- Harga Saat Ini (USD): $0.04037
- Perubahan 7 Hari: -0.69%
- Tren 30 Hari: -0.55%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WAXL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke TMT, harga USD WAXL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WAXL] [WAXL ke USD]
Manat Turkmenistan (TMT) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (TMT/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- TMT yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WAXL yang sama.
- TMT yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs WAXL ke TMT?
Kurs antara Axelar (WAXL) dan Manat Turkmenistan (TMT) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WAXL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WAXL ke TMT. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit TMT memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal TMT
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan TMT. Ketika TMT melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WAXL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Axelar, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WAXL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke TMT.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs WAXL ke TMT di Indonesia?
Kurs WAXL ke TMT di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari WAXL (sering kali dalam TMT) yang dikonversi ke TMT menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs WAXL ke TMT sering berubah di Indonesia?
Kurs WAXL ke TMT sering berubah karena WAXL dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs WAXL ke TMT di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs WAXL ke TMT dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs WAXL ke TMT mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi WAXL ke TMT atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi WAXL ke TMT dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren WAXL terhadap TMT seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs WAXL ke TMT di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan TMT, sehingga memengaruhi kurs meskipun WAXL tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WAXL ke TMT?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs WAXL ke TMT.
Dapatkah saya membandingkan kurs WAXL ke TMT dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WAXL keTMT wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WAXL ke TMT sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga WAXL, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi WAXL ke TMT dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga WAXL ke TMT target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi WAXL dan TMT di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk WAXL dan TMT.
Apa perbedaan antara mengonversi WAXL ke TMT dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara WAXL dan TMT. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah WAXL ke TMT merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga WAXL dalam TMT atau stablecoin. WAXL ke TMT berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs WAXL ke TMT selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. TMT dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WAXL ke TMT yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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