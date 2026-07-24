Tabel Konversi Axelar ke Vatu Vanuatu

Tabel Konversi WAXL ke VUV

Tabel Konversi VUV ke WAXL

  • 1 WAXL
    4.78 VUV
  • 5 WAXL
    23.88 VUV
  • 10 WAXL
    47.75 VUV
  • 50 WAXL
    238.77 VUV
  • 100 WAXL
    477.54 VUV
  • 1,000 WAXL
    4,775.37 VUV
  • 5,000 WAXL
    23,876.86 VUV
  • 10,000 WAXL
    47,753.71 VUV
  • 1 VUV
    0.2094 WAXL
  • 5 VUV
    1.0470 WAXL
  • 10 VUV
    2.0940 WAXL
  • 50 VUV
    10.47 WAXL
  • 100 VUV
    20.94 WAXL
  • 1,000 VUV
    209.4 WAXL
  • 5,000 VUV
    1,047 WAXL
  • 10,000 VUV
    2,094 WAXL

Harga dan Statistik Pasar Axelar dalam Vatu Vanuatu

Axelar (WAXL) saat ini diperdagangkan seharga VT‎ 4.78 VUV , yang mencerminkan perubahan 0.04% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai VT‎16.80K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar VT‎5.67B VUV. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Axelar Harga khusus dari kami.

140.40B VUV

Suplai Peredaran

16.80K

Volume Trading 24 Jam

5.67B VUV

Kapitalisasi Pasar

0.04%

Perubahan Harga (1 Hari)

VT 0.04086

High 24 Jam

VT 0.03997

Low 24 Jam

Grafik tren WAXL ke VUV di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Axelar terhadap VUV. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Axelar saat ini.

Ringkasan Konversi WAXL ke VUV

Per | 1 WAXL = 4.78 VUV | 1 VUV = 0.2094 WAXL

  • Kurs untuk 1 WAXL ke VUV hari ini adalah 4.78 VUV.

  • Pembelian 5 WAXL akan dikenai biaya 23.88 VUV, sedangkan 10 WAXL memiliki nilai 47.75 VUV.

  • 1 VUV dapat di-trade dengan 0.2094 WAXL.

  • 50 VUV dapat dikonversi ke 10.47 WAXL, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 WAXL ke VUV telah berubah sebesar -0.69% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.04%, sehingga mencapai high senilai 4.83 VUV dan low senilai 4.73 VUV.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 WAXL adalah 4.8 VUV yang menunjukkan perubahan -0.55% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, WAXL telah berubah sebesar -1.79 VUV, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -27.27% pada nilainya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga WAXL ke VUV

Dalam 24 jam terakhir, Axelar (WAXL) telah berfluktuasi antara 4.73 VUV dan 4.83 VUV, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 4.67 VUV dan high 5 VUV. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WAXL ke VUV secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
HighVT 4.73VT 4.73VT 4.73VT 10.64
LowVT 3.54VT 3.54VT 3.54VT 3.54
Rata-rataVT 4.73VT 4.73VT 4.73VT 5.91
Volatilitas+2.20%+6.94%+16.41%+94.55%
Perubahan-0.12%-0.68%-0.54%-27.85%

Prakiraan Harga Axelar dalam VUV untuk Tahun 2027 dan 2030

Prospek harga Axelar dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WAXL ke VUV untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga WAXL untuk Tahun 2027

Pada tahun 2027, Axelar dapat mencapai sekitar VT‎5.01 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.

Prediksi Harga WAXL untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, WAXL mungkin naik menjadi sekitar VT‎5.8 VUV, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Axelar kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Ringkasan Axelar

Ringkasan Vatu Vanuatu

Statistik Pasar WAXL ke VUV

VT 4.7753710778061351657
VT 4.7753710778061351657VT 4.7753710778061351657

VT 16.80K
VT 16.80KVT 16.80K

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1,244,108,011.371426

ETH

Kurs WAXL ke VUV Saat Ini

Harga live Axelar (WAXL) hari ini adalah VT 4.7753710778061351657, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAXL ke VUV saat ini adalah VT 4.7753710778061351657 per WAXL.

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Harga KriptoPrediksi Harga KriptoCara Membeli Kripto

Mata uang Vanuatu Vatu adalah mata uang resmi Republik Vanuatu, sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Diperkenalkan pada awal tahun 1980-an, mata uang ini menggantikan Franc Hebrides Baru dan dolar Australia yang sebelumnya beredar di wilayah tersebut. Mata uang ini dilambangkan dengan simbol 'VT' atau kode ISO 4217 'VUV'. Vatu selanjutnya dibagi menjadi unit-unit kecil yang disebut 'sen', meskipun unit-unit ini sudah tidak digunakan lagi akibat inflasi.

Sebagai mata uang nasional, Vanuatu Vatu memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Mata uang ini digunakan dalam segala aspek kehidupan ekonomi sehari-hari, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga pembayaran upah dan pelunasan utang. Nilai Vatu fluktuatif di pasar valuta asing, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi.

Vatu diterbitkan dan diatur oleh Reserve Bank of Vanuatu, bank sentral negara tersebut. Tanggung jawab utama bank ini mencakup menjaga stabilitas harga dan memastikan kelancaran sistem pembayaran negara. Untuk itu, bank ini melaksanakan kebijakan moneter, mengelola cadangan devisa negara, serta mengawasi penerbitan dan penebusan mata uang Vatu.

Meskipun Vatu merupakan mata uang fiat, artinya tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, mata uang ini tetap bernilai karena pemerintah Vanuatu telah menyatakannya sebagai alat pembayaran sah. Ini berarti bahwa mata uang ini diakui oleh pemerintah untuk pembayaran utang dan wajib diterima oleh bisnis serta individu di dalam negeri untuk transaksi.

Dalam konteks keuangan global, Vanuatu Vatu tidak begitu banyak diperdagangkan atau diakui seperti mata uang utama seperti dolar AS atau euro. Namun, mata uang ini merupakan komponen penting dalam perekonomian negara dan memainkan peran vital dalam aktivitas keuangan negara tersebut. Para pengunjung Vanuatu biasanya perlu menukar mata uang asal mereka menjadi Vatu untuk melakukan transaksi lokal.

Singkatnya, meskipun Vanuatu Vatu bukan pemain utama di panggung global, mata uang ini merupakan bagian integral dari kehidupan ekonomi Vanuatu. Nilai dan stabilitasnya sangat penting bagi kesejahteraan finansial bangsa dan rakyatnya.

Pasangan Perdagangan WAXL yang Tersedia di MEXC

Spot

Harga
Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
WAXL/USDT
WAXL/USDT
0.04Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WAXL, yang mencakup pasar tempat Axelar dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WAXL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Harga
Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
   

Jelajahi pasangan perdagangan Futures WAXL dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Axelar untuk perdagangan strategis.

Beli Axelar dengan VUV dalam 3 Langkah Mudah

  1. Buat Akun MEXCBuat Akun MEXC

    Buat Akun MEXC

    Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.

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    Danai akun Anda dengan VUV menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.

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    Beli Axelar

    Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari Axelar, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan VUV yang telah didepositkan.

WAXL dan VUV dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

Axelar (WAXL) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga Axelar

  • Harga Saat Ini (USD): $0.04037
  • Perubahan 7 Hari: ‎-0.69%
  • Tren 30 Hari: ‎-0.55%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari WAXL, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WAXL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke VUV, harga USD WAXL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WAXL] [WAXL ke USD]

Vatu Vanuatu (VUV) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (VUV/USD): --
  • Perubahan 7 Hari: ‎--
  • Tren 30 Hari: ‎--

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena WAXL biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam VUV vs. USD memengaruhi kurs WAXL ke VUV.
  • VUV yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WAXL yang sama.
  • VUV yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

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Apa yang Memengaruhi Kurs WAXL ke VUV?

Kurs antara Axelar (WAXL) dan Vatu Vanuatu (VUV) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WAXL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WAXL ke VUV. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit VUV memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal VUV

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan VUV. Ketika VUV melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WAXL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti Axelar, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WAXL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke VUV.

Konversikan WAXL ke VUV Seketika

Gunakan konverter WAXL ke VUV kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana cara menghitung kurs WAXL ke VUV di Indonesia?

    Kurs WAXL ke VUV di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari WAXL (sering kali dalam VUV) yang dikonversi ke VUV menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.

  2. Mengapa kurs WAXL ke VUV sering berubah di Indonesia?

    Kurs WAXL ke VUV sering berubah karena WAXL dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.

  3. Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?

    Kurs WAXL ke VUV di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.

  4. Apakah kurs WAXL ke VUV dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?

    Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.

  5. Mengapa kurs WAXL ke VUV mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?

    Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.

  6. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi WAXL ke VUV atau sebaiknya saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.

  7. Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi WAXL ke VUV dengan lebih baik di Indonesia?

    Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.

  8. Bagaimana cara memahami tren WAXL terhadap VUV seiring waktu?

    Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.

  9. Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs WAXL ke VUV di Indonesia?

    Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan VUV, sehingga memengaruhi kurs meskipun WAXL tetap stabil.

  10. Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WAXL ke VUV?

    Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs WAXL ke VUV.

  11. Dapatkah saya membandingkan kurs WAXL ke VUV dengan mata uang lainnya?

    Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs WAXL keVUV wajar?

    Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs WAXL ke VUV sepanjang hari?

    Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga WAXL, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi WAXL ke VUV dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?

    Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.

  15. Dapatkah saya mengatur harga WAXL ke VUV target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?

    Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.

  16. Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi WAXL dan VUV di Indonesia?

    Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk WAXL dan VUV.

  17. Apa perbedaan antara mengonversi WAXL ke VUV dan memperdagangkannya?

    Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara WAXL dan VUV. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.

  18. Apakah WAXL ke VUV merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Banyak investor melacak harga WAXL dalam VUV atau stablecoin. WAXL ke VUV berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.

  19. Apa yang terjadi pada kurs WAXL ke VUV selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. VUV dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs WAXL ke VUV yang akurat dan kompetitif?

    MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.