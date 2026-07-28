Analisis Teknis WalletConnect (WCT) Hari Ini Halaman Analisis WalletConnect menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari WCT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis WalletConnect di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga WalletConnect (WCT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0375 -- -10.48% -11.29% -40.16%

Indikator Teknikal WalletConnect

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari WalletConnect di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 19 Netral 2 Beli 5 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 2 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03751 0.0375 R2 0.0375 0.03749 R1 0.03749 0.03749 PP 0.03748 0.03748 S1 0.03747 0.03747 S2 0.03746 0.03747 S3 0.03745 0.03746

Sinyal Pasar WalletConnect Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.17M $6.80 M $6.97 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.06 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal WalletConnect Aliran Masuk Bersih Harga WCTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.04 2026-07-27 $0.01 M 0.04 2026-07-26 $0.02 M 0.04 2026-07-25 -$0.03 M 0.04 2026-07-24 -$0.04 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar WalletConnect (WCT) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume WalletConnect secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam WCT / USDT $0.03751 $0.03751 $0.03751 0.00% 0.00% (USDT) Trade WCT / USDC $0.03749 $0.03749 $0.03749 0.00% 0.00% (USDT) Trade