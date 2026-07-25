Harga WEMIX(WEMIX)
Harga live WEMIX (WEMIX) hari ini adalah Rp 0.2328, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEMIX ke IDR saat ini adalah Rp 0.2328 per WEMIX.
WEMIX saat ini berada di peringkat #168 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 107.62M, dengan suplai yang beredar 462.28M WEMIX. Selama 24 jam terakhir, WEMIX diperdagangkan antara Rp 0.2307 (low) dan Rp 0.2382 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 440,677.2740921036848162458, sementara all-time low aset ini adalah Rp 2,277.5092784556.
Dalam kinerja jangka pendek, WEMIX bergerak +0.08% dalam satu jam terakhir dan -3.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 65.98K.
No.168
78.35%
0.01%
WEMIX
Kapitalisasi Pasar WEMIX saat ini adalah Rp 107.62M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 65.98K. Suplai beredar WEMIX adalah 462.28M, dan total suplainya sebesar 552473209.5478008. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 137.35M.
+0.08%
--
-3.53%
-3.53%
Pantau perubahan harga WEMIX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (IDR)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|--
|--
|30 Days
|Rp +0.0013
|+0.56%
|60 Hari
|Rp -0.0445
|-16.05%
|90 Hari
|Rp -0.0072
|-3.00%
Hari ini, WEMIX tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp +0.0013 (+0.56%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WEMIX terlihat mengalami perubahan Rp -0.0445 (-16.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.0072 (-3.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
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Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga WEMIX terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.
Pada tahun 2040, harga WEMIX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.
WEMIX (WEMIX) adalah mata uang kripto yang beroperasi di WEMIX Network, platform permainan berbasis blockchain. Tujuan utama dari WEMIX adalah untuk berfungsi sebagai token utilitas asli dalam ekosistem WEMIX, memungkinkan transaksi, pembelian, dan partisipasi dalam berbagai permainan di platform ini. WEMIX Network menggunakan model konsensus hibrida, menggabungkan elemen dari Proof of Stake (PoS) dan Delegated Proof of Stake (DPoS) untuk menjaga keamanan dan efisiensi. Token dikeluarkan berdasarkan model pasokan tetap, dengan token baru dibuat melalui proses staking dan penghargaan. Penggunaan tipikal dari WEMIX termasuk pembelian dalam game, penghargaan untuk pengembang game, dan sebagai alat tukar dalam marketplace platform.
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WEMIX3.0 Mainnet is an experience-based, platform-driven, and service-oriented mega-ecosystem. The Mainnet is a high-performance EVM-compatible open-source protocol powered by the SPoA(Stake-based Proof of Authority) consensus mechanism. The mainnet offers the highest security possible, based on decentralized on-chain governance via 40 Node Council Partners(NCP), also known as 40 WONDERS, while still ensuring high TPS. Consensus will evolve towards complete decentralization through a multi-phase democratized governance. WEMIX is the native coin of the WEMIX mega-ecosystem, used as a medium of exchange and payment method for gas fees. One WEMIX coin is minted per each subsequent block created, and PMR (Permanent Minting Reward) is distributed respectively to NCP (40%), stakers (10%), eco fund (25%), and maintenance (25%).
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai WEMIX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|02-11 14:20:00
|Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
|02-04 11:04:00
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
|02-04 00:48:00
|Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
|02-01 01:12:00
|Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
|01-28 07:44:00
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