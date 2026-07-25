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Harga live WEMIX hari ini adalah 0.2328 IDR. Kapitalisasi pasar WEMIX adalah 107,618,281.46059146216 IDR. Lacak informasi harga aktual WEMIX ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live WEMIX hari ini adalah 0.2328 IDR. Kapitalisasi pasar WEMIX adalah 107,618,281.46059146216 IDR. Lacak informasi harga aktual WEMIX ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

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Harga WEMIX(WEMIX)

Harga Live 1 WEMIX ke IDR:

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IDR
Grafik Harga Live WEMIX (WEMIX)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-25 13:27:33 (UTC+8)

Harga WEMIX Hari Ini

Harga live WEMIX (WEMIX) hari ini adalah Rp 0.2328, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEMIX ke IDR saat ini adalah Rp 0.2328 per WEMIX.

WEMIX saat ini berada di peringkat #168 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 107.62M, dengan suplai yang beredar 462.28M WEMIX. Selama 24 jam terakhir, WEMIX diperdagangkan antara Rp 0.2307 (low) dan Rp 0.2382 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 440,677.2740921036848162458, sementara all-time low aset ini adalah Rp 2,277.5092784556.

Dalam kinerja jangka pendek, WEMIX bergerak +0.08% dalam satu jam terakhir dan -3.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 65.98K.

Informasi Pasar WEMIX (WEMIX)

No.168

Rp 107.62M
Rp 107.62MRp 107.62M

Rp 65.98K
Rp 65.98KRp 65.98K

Rp 137.35M
Rp 137.35MRp 137.35M

462.28M
462.28M 462.28M

590,000,000
590,000,000 590,000,000

552,473,209.5478008
552,473,209.5478008 552,473,209.5478008

78.35%

0.01%

WEMIX

Kapitalisasi Pasar WEMIX saat ini adalah Rp 107.62M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 65.98K. Suplai beredar WEMIX adalah 462.28M, dan total suplainya sebesar 552473209.5478008. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 137.35M.

Riwayat Harga WEMIX IDR

Rentang perubahan harga 24 jam:
Rp 0.2307
Rp 0.2307Rp 0.2307
Low 24 Jam
Rp 0.2382
Rp 0.2382Rp 0.2382
High 24 Jam

Rp 0.2307
Rp 0.2307Rp 0.2307

Rp 0.2382
Rp 0.2382Rp 0.2382

Rp 440,677.2740921036848162458
Rp 440,677.2740921036848162458Rp 440,677.2740921036848162458

Rp 2,277.5092784556
Rp 2,277.5092784556Rp 2,277.5092784556

+0.08%

--

-3.53%

-3.53%

Riwayat Harga WEMIX (WEMIX) IDR

Pantau perubahan harga WEMIX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (IDR)Perubahan (%)
Hari ini----
30 DaysRp +0.0013+0.56%
60 HariRp -0.0445-16.05%
90 HariRp -0.0072-3.00%
Perubahan Harga WEMIX Hari Ini

Hari ini, WEMIX tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga WEMIX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp +0.0013 (+0.56%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga WEMIX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WEMIX terlihat mengalami perubahan Rp -0.0445 (-16.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga WEMIX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.0072 (-3.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari WEMIX (WEMIX)?

Lihat halaman Riwayat Harga WEMIX sekarang.

Analisis untuk WEMIX

Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga WEMIX terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga WEMIX?

Harga WEMIX dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Adopsi ekosistem gaming - Pertumbuhan pengguna dalam game yang didukung WEMIX mendorong permintaan
2. Utilitas token dan imbalan staking - Transaksi dalam game serta fitur DeFi memengaruhi nilai
3. Pengumuman kemitraan - Kolaborasi dengan pengembang game berdampak pada sentimen
4. Sentimen pasar terhadap token gaming dan proyek metaverse
5. Tren pasar kripto secara keseluruhan serta korelasi dengan Bitcoin
6. Perkembangan regulasi yang memengaruhi kripto gaming
7. Mekanisme pasokan token serta kegiatan pembakaran token
8. Pembaruan pengembangan platform dan peluncuran game baru

Mengapa orang ingin tahu harga WEMIX hari ini?

Orang ingin mengetahui harga WEMIX hari ini karena beberapa alasan utama: pengambilan keputusan perdagangan, pengelolaan portofolio, penentuan waktu pasar, dan perencanaan investasi. Sebagai mata uang kripto yang berfokus pada gaming, fluktuasi harga WEMIX secara langsung memengaruhi keuntungan dan kerugian para pedagang. Para investor memantau harga harian untuk mengevaluasi kinerja mereka.

Prediksi Harga untuk WEMIX

Prediksi Harga WEMIX (WEMIX) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WEMIX pada tahun 2030 adalah Rp -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga WEMIX (WEMIX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga WEMIX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga WEMIX yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WEMIX pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga WEMIX.

Tentang WEMIX

WEMIX (WEMIX) adalah mata uang kripto yang beroperasi di WEMIX Network, platform permainan berbasis blockchain. Tujuan utama dari WEMIX adalah untuk berfungsi sebagai token utilitas asli dalam ekosistem WEMIX, memungkinkan transaksi, pembelian, dan partisipasi dalam berbagai permainan di platform ini. WEMIX Network menggunakan model konsensus hibrida, menggabungkan elemen dari Proof of Stake (PoS) dan Delegated Proof of Stake (DPoS) untuk menjaga keamanan dan efisiensi. Token dikeluarkan berdasarkan model pasokan tetap, dengan token baru dibuat melalui proses staking dan penghargaan. Penggunaan tipikal dari WEMIX termasuk pembelian dalam game, penghargaan untuk pengembang game, dan sebagai alat tukar dalam marketplace platform.

Cara membeli & berinvestasi WEMIX di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan WEMIX? Pembelian WEMIX dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli WEMIX. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian WEMIX (WEMIX) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan WEMIX akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli WEMIX (WEMIX)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan WEMIX

Dengan memiliki WEMIX, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

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Dengan membeli WEMIX (WEMIX) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

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Apa yang dimaksud dengan WEMIX (WEMIX)

WEMIX3.0 Mainnet is an experience-based, platform-driven, and service-oriented mega-ecosystem. The Mainnet is a high-performance EVM-compatible open-source protocol powered by the SPoA(Stake-based Proof of Authority) consensus mechanism. The mainnet offers the highest security possible, based on decentralized on-chain governance via 40 Node Council Partners(NCP), also known as 40 WONDERS, while still ensuring high TPS. Consensus will evolve towards complete decentralization through a multi-phase democratized governance. WEMIX is the native coin of the WEMIX mega-ecosystem, used as a medium of exchange and payment method for gas fees. One WEMIX coin is minted per each subsequent block created, and PMR (Permanent Minting Reward) is distributed respectively to NCP (40%), stakers (10%), eco fund (25%), and maintenance (25%).

Whitepaper

Sumber Daya WEMIX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai WEMIX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi WEMIX
Explorer Blok

Kategori :

Gaming (GameFi)Gaming BlockchainsLayer 1 (L1)

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Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-25 13:27:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting WEMIX (WEMIX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

Jelajahi WEMIX Selengkapnya

WEMIX USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada WEMIX dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures WEMIX USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar WEMIX (WEMIX) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume WEMIX secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
WEMIX/USDT
Rp4,166.070762
Rp4,166.070762Rp4,166.070762
0.00%
0.00% (USDT)

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Rp0.000
Rp0.000Rp0.000

0.00%

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Cloudfare(Ondo)

NETON

Rp4,641,784.9716
Rp4,641,784.9716Rp4,641,784.9716

-2.10%

Maxlinear(Ondo)

Maxlinear(Ondo)

MXLON

Rp1,295,892.6498
Rp1,295,892.6498Rp1,295,892.6498

-2.91%

GlobalFoundries

GlobalFoundries

GFSON

Rp975,535.5582
Rp975,535.5582Rp975,535.5582

-0.87%

FirstMajesticSilver

FirstMajesticSilver

AGON

Rp288,392.811
Rp288,392.811Rp288,392.811

-2.65%

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

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