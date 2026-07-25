Harga WEMIX Hari Ini

Harga live WEMIX (WEMIX) hari ini adalah Rp 0.2328, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEMIX ke IDR saat ini adalah Rp 0.2328 per WEMIX.

WEMIX saat ini berada di peringkat #168 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 107.62M, dengan suplai yang beredar 462.28M WEMIX. Selama 24 jam terakhir, WEMIX diperdagangkan antara Rp 0.2307 (low) dan Rp 0.2382 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 440,677.2740921036848162458, sementara all-time low aset ini adalah Rp 2,277.5092784556.

Dalam kinerja jangka pendek, WEMIX bergerak +0.08% dalam satu jam terakhir dan -3.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 65.98K.

Informasi Pasar WEMIX (WEMIX)

Peringkat No.168 Kapitalisasi Pasar Rp 107.62MRp 107.62M Rp 107.62M Volume (24 Jam) Rp 65.98KRp 65.98K Rp 65.98K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh Rp 137.35MRp 137.35M Rp 137.35M Suplai Peredaran 462.28M 462.28M 462.28M Suplai Maks. 590,000,000 590,000,000 590,000,000 Total Suplai 552,473,209.5478008 552,473,209.5478008 552,473,209.5478008 Tingkat Peredaran 78.35% Pangsa Pasar 0.01% Blockchain Publik WEMIX

Kapitalisasi Pasar WEMIX saat ini adalah Rp 107.62M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 65.98K. Suplai beredar WEMIX adalah 462.28M, dan total suplainya sebesar 552473209.5478008. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 137.35M.