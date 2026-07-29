Tabel Konversi WEMIX ke Naira Nigeria
Tabel Konversi WEMIX ke NGN
Tabel Konversi NGN ke WEMIX
- 1 WEMIX262.52 NGN
- 5 WEMIX1,312.6 NGN
- 10 WEMIX2,625.2 NGN
- 50 WEMIX13,125.99 NGN
- 100 WEMIX26,251.98 NGN
- 1,000 WEMIX262,519.82 NGN
- 5,000 WEMIX1,312,599.11 NGN
- 10,000 WEMIX2,625,198.22 NGN
- 1 NGN0.003809 WEMIX
- 5 NGN0.01904 WEMIX
- 10 NGN0.03809 WEMIX
- 50 NGN0.1904 WEMIX
- 100 NGN0.3809 WEMIX
- 1,000 NGN3.809 WEMIX
- 5,000 NGN19.046 WEMIX
- 10,000 NGN38.092 WEMIX
WEMIX (WEMIX) saat ini diperdagangkan seharga ₦ 262.52 NGN , yang mencerminkan perubahan -5.99% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₦112.60M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₦121.17B NGN. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman WEMIX Harga khusus dari kami.
628.79B NGN
Suplai Peredaran
112.60M
Volume Trading 24 Jam
121.17B NGN
Kapitalisasi Pasar
-5.99%
Perubahan Harga (1 Hari)
₦ 0.2199
High 24 Jam
₦ 0.1902
Low 24 Jam
Grafik tren WEMIX ke NGN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi WEMIX terhadap NGN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga WEMIX saat ini.
Ringkasan Konversi WEMIX ke NGN
Per | 1 WEMIX = 262.52 NGN | 1 NGN = 0.003809 WEMIX
Kurs untuk 1 WEMIX ke NGN hari ini adalah 262.52 NGN.
Pembelian 5 WEMIX akan dikenai biaya 1,312.6 NGN, sedangkan 10 WEMIX memiliki nilai 2,625.2 NGN.
1 NGN dapat di-trade dengan 0.003809 WEMIX.
50 NGN dapat dikonversi ke 0.1904 WEMIX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WEMIX ke NGN telah berubah sebesar -18.63% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -5.99%, sehingga mencapai high senilai 299.11 NGN dan low senilai 258.71 NGN.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WEMIX adalah 320.06 NGN yang menunjukkan perubahan -18.00% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WEMIX telah berubah sebesar -62.43 NGN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -19.24% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WEMIX ke NGN
Dalam 24 jam terakhir, WEMIX (WEMIX) telah berfluktuasi antara 258.71 NGN dan 299.11 NGN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 244.84 NGN dan high 329.85 NGN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WEMIX ke NGN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₦ 285.64
|₦ 326.44
|₦ 380.85
|₦ 435.26
|Low
|₦ 258.43
|₦ 244.83
|₦ 244.83
|₦ 244.83
|Rata-rata
|₦ 272.04
|₦ 299.24
|₦ 326.44
|₦ 340.05
|Volatilitas
|+14.04%
|+26.35%
|+46.09%
|+60.02%
|Perubahan
|-8.93%
|-18.76%
|-17.99%
|-19.23%
Prakiraan Harga WEMIX dalam NGN untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga WEMIX dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WEMIX ke NGN untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WEMIX untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, WEMIX dapat mencapai sekitar ₦275.65 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WEMIX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WEMIX mungkin naik menjadi sekitar ₦319.09 NGN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga WEMIX kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan WEMIX
Ringkasan Naira Nigeria
Statistik Pasar WEMIX ke NGN
552,473,209.5478008
WEMIX
Kurs WEMIX ke NGN Saat Ini
Harga live WEMIX (WEMIX) hari ini adalah ₦ 262.11176049700138764, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEMIX ke NGN saat ini adalah ₦ 262.11176049700138764 per WEMIX.
Telusuri WEMIX Selengkapnya di MEXC
Mata uang Naira Nigeria adalah mata uang resmi Nigeria, sebuah negara di Afrika Barat dengan ekonomi yang beragam. Mata uang ini diterbitkan dan diatur oleh Bank Sentral Nigeria (CBN). Naira memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi Nigeria karena digunakan untuk semua jenis transaksi, termasuk pembelian dan penjualan barang serta jasa, pembayaran pajak, dan pelunasan utang.
Naira menggunakan sistem desimal, dengan 1 Naira setara dengan 100 Kobo. Mata uang ini tersedia dalam bentuk koin maupun uang kertas. Saat ini, koin tersedia dalam pecahan 50 Kobo, 1 Naira, dan 2 Naira, sementara uang kertas tersedia dalam pecahan 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, dan 1000 Naira.
Penggunaan Naira tidak hanya terbatas pada transaksi fisik saja. Mata uang ini juga digunakan dalam transaksi elektronik dan perdagangan internasional. Namun, perlu dicatat bahwa Nigeria menerapkan sistem nilai tukar ganda untuk Naira, yang dapat memengaruhi nilai tukar mata uang ini terhadap mata uang lain di pasar valuta asing.
Kesehatan Naira Nigeria erat kaitannya dengan kinerja ekonomi negara tersebut. Faktor-faktor seperti harga minyak, stabilitas politik, dan kebijakan ekonomi dapat secara signifikan memengaruhi nilai Naira. Sebagai negara pengekspor minyak yang besar, Nigeria sering mengalami fluktuasi nilai mata uangnya sebagai respons terhadap perubahan harga minyak global.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Naira Nigeria tetap menjadi bagian vital dari perekonomian dan kehidupan sehari-hari di Nigeria. Mata uang ini memfasilitasi perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi di negara tersebut. Meskipun sempat mengalami periode volatilitas, Bank Sentral Nigeria terus mengimplementasikan langkah-langkah untuk menstabilkan dan memperkuat nilai mata uang ini.
Sebagai kesimpulan, Naira Nigeria, sebagai mata uang resmi Nigeria, memegang peran sentral dalam aktivitas ekonomi negara tersebut. Nilainya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, dapat berfluktuasi, berdampak tidak hanya pada ekonomi domestik tetapi juga pada hubungan perdagangan internasional Nigeria. Meskipun menghadapi ketidakstabilan, Naira tetap menjadi pilar struktur ekonomi Nigeria, memudahkan transaksi dan menjadi indikator kesehatan ekonomi negara ini.
Pasangan Perdagangan WEMIX yang Tersedia di MEXC
Spot
WEMIX/USDT
|0.19
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WEMIX, yang mencakup pasar tempat WEMIX dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WEMIX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
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WEMIX dan NGN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
WEMIX (WEMIX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga WEMIX
- Harga Saat Ini (USD): $0.193
- Perubahan 7 Hari: -18.63%
- Tren 30 Hari: -18.00%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WEMIX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke NGN, harga USD WEMIX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WEMIX] [WEMIX ke USD]
Naira Nigeria (NGN) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (NGN/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- NGN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WEMIX yang sama.
- NGN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs WEMIX ke NGN?
Kurs antara WEMIX (WEMIX) dan Naira Nigeria (NGN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WEMIX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WEMIX ke NGN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit NGN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal NGN
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan NGN. Ketika NGN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WEMIX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti WEMIX, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WEMIX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke NGN.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs WEMIX ke NGN di Indonesia?
Kurs WEMIX ke NGN di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari WEMIX (sering kali dalam NGN) yang dikonversi ke NGN menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs WEMIX ke NGN sering berubah di Indonesia?
Kurs WEMIX ke NGN sering berubah karena WEMIX dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs WEMIX ke NGN di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs WEMIX ke NGN dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs WEMIX ke NGN mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi WEMIX ke NGN atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi WEMIX ke NGN dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren WEMIX terhadap NGN seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs WEMIX ke NGN di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan NGN, sehingga memengaruhi kurs meskipun WEMIX tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WEMIX ke NGN?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs WEMIX ke NGN.
Dapatkah saya membandingkan kurs WEMIX ke NGN dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WEMIX keNGN wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WEMIX ke NGN sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga WEMIX, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi WEMIX ke NGN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga WEMIX ke NGN target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi WEMIX dan NGN di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk WEMIX dan NGN.
Apa perbedaan antara mengonversi WEMIX ke NGN dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara WEMIX dan NGN. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah WEMIX ke NGN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga WEMIX dalam NGN atau stablecoin. WEMIX ke NGN berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs WEMIX ke NGN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. NGN dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WEMIX ke NGN yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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Mengapa Harus Membeli WEMIX dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli WEMIX.
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Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.