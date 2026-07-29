Tabel Konversi WEMIX ke Zloti Polandia
Tabel Konversi WEMIX ke PLN
Tabel Konversi PLN ke WEMIX
- 1 WEMIX0.699809 PLN
- 5 WEMIX3.5 PLN
- 10 WEMIX7 PLN
- 50 WEMIX34.99 PLN
- 100 WEMIX69.98 PLN
- 1,000 WEMIX699.81 PLN
- 5,000 WEMIX3,499.04 PLN
- 10,000 WEMIX6,998.09 PLN
- 1 PLN1.428 WEMIX
- 5 PLN7.144 WEMIX
- 10 PLN14.28 WEMIX
- 50 PLN71.44 WEMIX
- 100 PLN142.8 WEMIX
- 1,000 PLN1,428 WEMIX
- 5,000 PLN7,144 WEMIX
- 10,000 PLN14,289 WEMIX
WEMIX (WEMIX) saat ini diperdagangkan seharga zł 0.699809 PLN , yang mencerminkan perubahan -5.84% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai zł299.31K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar zł322.00M PLN. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman WEMIX Harga khusus dari kami.
1.67B PLN
Suplai Peredaran
299.31K
Volume Trading 24 Jam
322.00M PLN
Kapitalisasi Pasar
-5.84%
Perubahan Harga (1 Hari)
zł 0.2199
High 24 Jam
zł 0.1902
Low 24 Jam
Grafik tren WEMIX ke PLN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi WEMIX terhadap PLN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga WEMIX saat ini.
Ringkasan Konversi WEMIX ke PLN
Per | 1 WEMIX = 0.699809 PLN | 1 PLN = 1.428 WEMIX
Kurs untuk 1 WEMIX ke PLN hari ini adalah 0.699809 PLN.
Pembelian 5 WEMIX akan dikenai biaya 3.5 PLN, sedangkan 10 WEMIX memiliki nilai 7 PLN.
1 PLN dapat di-trade dengan 1.428 WEMIX.
50 PLN dapat dikonversi ke 71.44 WEMIX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WEMIX ke PLN telah berubah sebesar -18.75% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -5.84%, sehingga mencapai high senilai 0.79611 PLN dan low senilai 0.688586 PLN.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WEMIX adalah 0.854035 PLN yang menunjukkan perubahan -18.13% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WEMIX telah berubah sebesar -0.167259 PLN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -19.37% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WEMIX ke PLN
Dalam 24 jam terakhir, WEMIX (WEMIX) telah berfluktuasi antara 0.688586 PLN dan 0.79611 PLN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.651659 PLN dan high 0.877929 PLN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WEMIX ke PLN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|zł 0.76
|zł 0.86
|zł 1.01
|zł 1.15
|Low
|zł 0.68
|zł 0.65
|zł 0.65
|zł 0.65
|Rata-rata
|zł 0.72
|zł 0.79
|zł 0.86
|zł 0.9
|Volatilitas
|+14.04%
|+26.35%
|+46.09%
|+60.02%
|Perubahan
|-8.93%
|-18.76%
|-17.99%
|-19.23%
Prakiraan Harga WEMIX dalam PLN untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga WEMIX dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WEMIX ke PLN untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WEMIX untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, WEMIX dapat mencapai sekitar zł0.734799 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WEMIX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WEMIX mungkin naik menjadi sekitar zł0.850622 PLN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga WEMIX kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan WEMIX
Ringkasan Zloti Polandia
Statistik Pasar WEMIX ke PLN
552,473,209.5478008
WEMIX
Kurs WEMIX ke PLN Saat Ini
Harga live WEMIX (WEMIX) hari ini adalah zł 0.696550644279578361, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEMIX ke PLN saat ini adalah zł 0.696550644279578361 per WEMIX.
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Zloty Poland adalah mata uang resmi Polandia, sebuah negara yang terletak di Eropa Tengah. Istilah "Zloty" diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "emas", merujuk pada koin emas yang secara historis digunakan di wilayah tersebut. Sebagai mata uang fiat, Zloty Poland didukung oleh kepercayaan dan keyakinan pemerintah serta ekonomi negara itu, bukan oleh komoditas fisik seperti emas atau perak.
Zloty Poland memainkan peran penting dalam perekonomian negara ini, digunakan untuk segala jenis transaksi ekonomi, mulai dari pembelian sehari-hari hingga kesepakatan bisnis skala besar. Mata uang ini memfasilitasi perdagangan dan komersial baik di dalam negeri maupun dengan negara-negara asing. Zloty juga digunakan di pasar keuangan, di mana mata uang ini diperdagangkan terhadap mata uang lainnya.
Seperti mata uang fiat lainnya, nilai Zloty Poland fluktuatif berdasarkan berbagai indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Bank Nasional Polandia, bank sentral negara tersebut, bertanggung jawab atas pencetakan Zloty dan pengelolaan nilainya. Bank ini menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai mata uang.
Meskipun Polandia merupakan anggota Uni Eropa, negara ini belum mengadopsi Euro sebagai mata uangnya. Sebaliknya, Zloty Poland tetap beredar. Keputusan ini memungkinkan Polandia memiliki kendali lebih besar atas kebijakan moneter mereka, yang dapat bermanfaat dalam mengelola fluktuasi ekonomi.
Dalam lanskap ekonomi global, Zloty Poland tidak begitu dikenal atau diperdagangkan secara luas dibandingkan dengan mata uang utama seperti Dolar AS, Euro, atau Yen Jepang. Namun, mata uang ini tetap memainkan peran penting dalam perekonomian kawasan. Bagi mereka yang tertarik pada keuangan global, memahami dinamika Zloty Poland dapat memberikan wawasan berharga tentang iklim ekonomi Eropa Tengah.
Sebagai kesimpulan, Zloty Poland lebih dari sekadar alat tukar; mata uang ini adalah simbol ketahanan dan kemandirian ekonomi negara tersebut. Sebagai mata uang fiat, nilainya ditentukan oleh kinerja ekonomi Polandia, sehingga menciptakan hubungan langsung antara kesehatan keuangan negara dan posisi internasional Zloty.
Pasangan Perdagangan WEMIX yang Tersedia di MEXC
Spot
WEMIX/USDT
|0.19
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WEMIX, yang mencakup pasar tempat WEMIX dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WEMIX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
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WEMIX dan PLN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
WEMIX (WEMIX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga WEMIX
- Harga Saat Ini (USD): $0.1933
- Perubahan 7 Hari: -18.75%
- Tren 30 Hari: -18.13%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WEMIX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PLN, harga USD WEMIX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WEMIX] [WEMIX ke USD]
Zloti Polandia (PLN) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PLN/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PLN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WEMIX yang sama.
- PLN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs WEMIX ke PLN?
Kurs antara WEMIX (WEMIX) dan Zloti Polandia (PLN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WEMIX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WEMIX ke PLN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PLN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PLN
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PLN. Ketika PLN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WEMIX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti WEMIX, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WEMIX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PLN.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs WEMIX ke PLN di Indonesia?
Kurs WEMIX ke PLN di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari WEMIX (sering kali dalam PLN) yang dikonversi ke PLN menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs WEMIX ke PLN sering berubah di Indonesia?
Kurs WEMIX ke PLN sering berubah karena WEMIX dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs WEMIX ke PLN di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs WEMIX ke PLN dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs WEMIX ke PLN mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi WEMIX ke PLN atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi WEMIX ke PLN dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren WEMIX terhadap PLN seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs WEMIX ke PLN di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan PLN, sehingga memengaruhi kurs meskipun WEMIX tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WEMIX ke PLN?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs WEMIX ke PLN.
Dapatkah saya membandingkan kurs WEMIX ke PLN dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WEMIX kePLN wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WEMIX ke PLN sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga WEMIX, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi WEMIX ke PLN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga WEMIX ke PLN target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi WEMIX dan PLN di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk WEMIX dan PLN.
Apa perbedaan antara mengonversi WEMIX ke PLN dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara WEMIX dan PLN. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah WEMIX ke PLN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga WEMIX dalam PLN atau stablecoin. WEMIX ke PLN berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs WEMIX ke PLN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. PLN dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WEMIX ke PLN yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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Mengapa Harus Membeli WEMIX dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli WEMIX.
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Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.