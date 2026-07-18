Analisis Teknis HumidiFi (WET) Hari Ini Halaman Analisis HumidiFi menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari WET. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis HumidiFi di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga HumidiFi (WET) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.06673 -- -2.89% +13.15% -29.57%

Indikator Teknikal HumidiFi

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari HumidiFi di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 11 Netral 2 Beli 13 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 0 Beli 8 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 2 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.06692 0.06691 R2 0.06691 0.06691 R1 0.06691 0.06691 PP 0.0669 0.0669 S1 0.0669 0.0669 S2 0.06689 0.0669 S3 0.06689 0.06689

Sinyal Pasar HumidiFi Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.21M $1.87 M $2.08 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.16 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.18 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal HumidiFi Aliran Masuk Bersih Harga WETUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.07 2026-07-27 $0.02 M 0.07 2026-07-26 -$0.05 M 0.07 2026-07-25 $0.26 M 0.07 2026-07-24 -$0.05 M 0.07 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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