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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang HumidiFi, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang HumidiFi, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis HumidiFi (WET) Hari Ini

Analisis Teknis HumidiFi (WET) Hari Ini

Halaman Analisis HumidiFi menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari WET. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis HumidiFi di bawah ini.

Perubahan Harga HumidiFi (WET)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.06673---2.89%+13.15%-29.57%
Ketahui selengkapnya tentang Harga HumidiFi

Indikator Teknikal HumidiFi

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari HumidiFi di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 11
Netral 2
Beli 13
Moving Averages:NetralJual 6Netral 0Beli 8
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 2Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.06692
0.06691
R2
0.06691
0.06691
R1
0.06691
0.06691
PP
0.0669
0.0669
S1
0.0669
0.0669
S2
0.06689
0.0669
S3
0.06689
0.06689

Sinyal Pasar HumidiFi

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.21M
$1.87 M
$2.08 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.07 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.16 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.18 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal HumidiFi

Aliran Masuk BersihHarga WETUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.07
2026-07-27$0.02 M0.07
2026-07-26-$0.05 M0.07
2026-07-25$0.26 M0.07
2026-07-24-$0.05 M0.07

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi HumidiFi Selengkapnya

Perdagangkan Pasar HumidiFi (WET) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume HumidiFi secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
WET/USDT
$0.06678
$0.06678$0.06678
0.00%
0.00% (USDT)
WET/USDC
$0.06667
$0.06667$0.06667
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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WET
USD
USD

1 WET = 0.06673 USD

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