Harga The Whale Guru Hari Ini

Harga live The Whale Guru (WHALEGURU) hari ini adalah $ 0.0001934, dengan perubahan 8.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WHALEGURU ke USD saat ini adalah $ 0.0001934 per WHALEGURU.

The Whale Guru saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- WHALEGURU. Selama 24 jam terakhir, WHALEGURU diperdagangkan antara $ 0.0001627 (low) dan $ 0.0005 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, WHALEGURU bergerak -3.69% dalam satu jam terakhir dan -80.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 84.37K.

Informasi Pasar The Whale Guru (WHALEGURU)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 84.37K$ 84.37K $ 84.37K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar The Whale Guru saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 84.37K. Suplai beredar WHALEGURU adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.